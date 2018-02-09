FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 742
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Понятно, думаешь вниз должны пойти в скором времени?
я не думаю, я стараюсь продавать ее с хаев по сигналу с дневок - палки!
просто седня день такой, предновстной
а бакс задал направление всем...
вот, пожмотничал...
хотя, палки давали однозначную цель
и там был ТР
фактор человечий, мать его...
вход по золоту:
я не думаю, я стараюсь продавать ее с хаев по сигналу с дневок - палки!
просто седня день такой, предновстной
а бакс задал направление всем...
вот, пожмотничал...
хотя, палки давали однозначную цель
и там был ТР
фактор человечий, мать его...
Этого не избежать. Хотя по психологии по трейдингу говориться, что если сделка выполненная по СИСТЕМЕ но в итоге дала минус, корить себя в этом не надо. Типа вы все сделали правильно , просто цена пошла не в ту сторону.
15 минут ждем, если не попрет, значит баеньки...
мдяя..., на таких новостях сначала шпили в противоход, потом в обратку ...
т.е. шпиля вверх по Евре (снятие стопов), потом вниз
шпиля вниз по Чифу (снятие стопов), потом наверх
тоже самое на Ене и Фунте...
Хорошо по еврику едем вверх
Хорошо по еврику едем вверх
Пока практически приехали
Пока практически приехали
У меня 1 цель 18600, надеюсь сейчас просто передышка)))
У меня 1 цель 18600, надеюсь сейчас просто передышка)))
После перелоу .то есть после чуть ниже 1,1700
После перелоу .то есть после чуть ниже 1,1700
Навряд ли он потом поднимется от туда, на уровне примерно 1728 сильный уровень, если пойдет ниже его то обратно ему дороги нет. Хотя все может быть. Посмотрим как дальше будет.