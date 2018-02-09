FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 783

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Vadens:

Потому и выбило,что ты туда стоп,а место там ещё лимиту. 

В нашем возрасте осторожнее надо быть-чихнёшь протез выскочит,пукнешь резьбу сорвёт.

у меня там тейки были вабшето
 
Renat Akhtyamov:
у меня там тейки были вабшето

А,тады,Ой! Я со своей противоходной заточкой по тренду мало чё вижу.

Правда,если общаться общепринятыми понятиями,то выбивает по стопу,а по тейку закрываются.
 
Aleksandr Yakovlev:

Даже представить не могу, откуда сигнал на продажу. У меня в бай.

Да к тому же золото практически всегда к Новому году дорожает или сразу после НГ.

цель 1227
 
Mickey Moose:
цель 1227
Как я уже писал выше, к НГ золото обычно дорожает. Где цена 1227 ?   Извини, может я чего то не вижу. Если не сложно, яви мне истину. (Без обид.)
 

еначчиффунтагеврейаудя


примерно так

 
Aleksandr Yakovlev:
Как я уже писал выше, к НГ золото обычно дорожает. Где цена 1227 ?   Извини, может я чего то не вижу. Если не сложно, яви мне истину. (Без обид.)

Я на стороне Лесоруба, золото вниз однозначно по времени от 1до 4 месяцев цель пока 1232.83.

 
Sergey Novokhatskiy:

Я на стороне Лесоруба, золото вниз однозначно по времени от 1до 4 месяцев цель пока 1232.83.

Я тоже раньше так думал. Пересмотрел свои взгляды. Максимум возможен затяжной флет с последующим ошеломительным ростом. По срокам не скажу
 
Vitaly Muzichenko:

Завтра должен летать канадец, и предположительно должен падать.

Кто что думает?

Есть такое, краткосрочно на пунктов 100 вниз смотрит, но это канадец)

Всем привет!

 

По рыжему  на викли машина смотрит так.


 
podotr:
Я тоже раньше так думал. Пересмотрел свои взгляды. Максимум возможен затяжной флет с последующим ошеломительным ростом. По срокам не скажу

ну мож не ошеломительный рост, но на месяцах золотые цели все вверху:


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