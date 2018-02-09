FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 783
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому и выбило,что ты туда стоп,а место там ещё лимиту.
В нашем возрасте осторожнее надо быть-чихнёшь протез выскочит,пукнешь резьбу сорвёт.
у меня там тейки были вабшето
А,тады,Ой! Я со своей противоходной заточкой по тренду мало чё вижу.Правда,если общаться общепринятыми понятиями,то выбивает по стопу,а по тейку закрываются.
Даже представить не могу, откуда сигнал на продажу. У меня в бай.
Да к тому же золото практически всегда к Новому году дорожает или сразу после НГ.
цель 1227
примерно так
Как я уже писал выше, к НГ золото обычно дорожает. Где цена 1227 ? Извини, может я чего то не вижу. Если не сложно, яви мне истину. (Без обид.)
Я на стороне Лесоруба, золото вниз однозначно по времени от 1до 4 месяцев цель пока 1232.83.
Я на стороне Лесоруба, золото вниз однозначно по времени от 1до 4 месяцев цель пока 1232.83.
Завтра должен летать канадец, и предположительно должен падать.
Кто что думает?
Есть такое, краткосрочно на пунктов 100 вниз смотрит, но это канадец)
Всем привет!
По рыжему на викли машина смотрит так.
Я тоже раньше так думал. Пересмотрел свои взгляды. Максимум возможен затяжной флет с последующим ошеломительным ростом. По срокам не скажу
ну мож не ошеломительный рост, но на месяцах золотые цели все вверху: