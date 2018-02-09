FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 149
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там много вверху долгов, вплоть до 1.0800...
в моменте:
У вас всенародно объявлена покупка, но не было стоп-приказа, а позиции на графике уже не видим. Закрыта?
херово быть здесь прокурором...
и, если Вы входите по чьим - то сигналам с ветки, это еще херовее...
У вас всенародно объявлена покупка, но не было стоп-приказа, а позиции на графике уже не видим. Закрыта?
херово быть здесь прокурором...
и, если Вы входите по чьим - то сигналам с ветки, это еще херовее...
Мне больше подходит следователь.
Картинка ясна.
Не цепляйся пожалуйста к Лесорубычу ,просто наблюдай ,и всё будет понятно
Не цепляюсь, а просто если не понятно то уточняю.
Не цепляйся пожалуйста к Лесорубычу ,просто наблюдай ,и всё будет понятно
если Вы входите по чьим - то сигналам с ветки, это еще херовее...
Допустим я вошел по вашим прогнозам. Вы уже не можете отвергать свои слова о цели. Они уже громогласно озвучены .
У вас защитный стоп-приказ есть? Хотя бы виртуальный. Или будем ожидать победу до весны? Цена бежит вниз как ни как.
Понимаю, что вопрос для вас не очень приятный. Но вы сами понимаете, что это публичное обсуждение. Вы сами вынесли на обсуждение данную позицию и никто вас не принуждал.
Допустим я вошел по вашим прогнозам. Вы уже не можете отвергать свои слова о цели. Они уже громогласно озвучены .
У вас защитный стоп-приказ есть? Хотя бы виртуальный. Или будем ожидать победу до весны? Цена бежит вниз как ни как.
Понимаю, что вопрос для вас не очень приятный. Но вы сами понимаете, что это публичное обсуждение. Вы сами вынесли на обсуждение данную позицию и никто вас не принуждал.
Ну нет, попросил же по человечески )))
Объясню в двух словах - человек торгует по палкам ,плюс к этому смотрит объёмы ,по каким то своим хитрым местам ,торгует практически все периоды графика ,объёмы постоянно меняются - они и должны меняться .
От того что объёмы меняются ,открываются ордера ,палки дают направление тренда ,но часто цена загоняется в обратку - так и должно быть . Он торгует фсё .
Теперь о наболевшем : Понимаю, что вопрос для вас не очень приятный. Но вы сами понимаете, что это публичное обсуждение. Вы сами вынесли на обсуждение данную позицию и никто вас не принуждал. - расцениваю как цепляние к Лесорубычу ,он не выносил на обсуждение ничего ,он просто выкладывает картинки и фсё .
Так как я испытываю глубочайшее уважение к этому человеку - любой выпад в его сторону будет расцениваться ,как выпад в мою ,хотите этого вы,или не хотите !
Ну нет, попросил же по человечески )))
Объясню в двух словах - человек торгует по палкам ,плюс к этому смотрит объёмы ,по каким то своим хитрым местам ,торгует практически все периоды графика ,объёмы постоянно меняются - они и должны меняться .
От того что объёмы меняются ,открываются ордера ,палки дают направление тренда ,но часто цена загоняется в обратку - так и должно быть . Он торгует фсё .
Теперь о наболевшем : Понимаю, что вопрос для вас не очень приятный. Но вы сами понимаете, что это публичное обсуждение. Вы сами вынесли на обсуждение данную позицию и никто вас не принуждал. - расцениваю как цепляние к Лесорубычу ,он не выносил на обсуждение ничего ,он просто выкладывает картинки и фсё .
Так как я испытываю глубочайшее уважение к этому человеку - любой выпад в его сторону будет расцениваться ,как выпад в мою ,хотите этого вы,или не хотите !
Могу с глубочайшим почтением относиться к вашему мнению))
Но здесь публичное обсуждение и я могу задавать вопросы. Наверно вы поняли?
Могу с глубочайшим почтением относиться к вашему мнению))
Но здесь публичное обсуждение и я могу задавать вопросы. Наверно вы поняли?
Прекрасно вижу где вопрос ,а где цепляние ,я довольно долго молчал наблюдая ,и это продолжается не с сегодняшнего дня .
Прекрасно вижу где вопрос ,а где цепляние ,я довольно долго молчал наблюдая ,и это продолжается не с сегодняшнего дня .