FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 503
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Как не назови "зоопарк", "цирк", "медвежий коровник".
Попробовал давича чужую прибыльную систему торговли.
Надоело у монитора сидеть. Слил с-ка ВСЕ...
Открыл бук суфера, а у него депо в 1000 раз больше моего.
Хорошая оплеуха вышла б-ь.
Если иметь большую сумму и торговать минимальным количеством минимальных лотов слить нельзя.
Аватарку в утиль. И это не шутка.
Народ по евре что думать? Моя цифирь конечно молодца, но с таким трендом?
Народ по евре что думать? Моя цифирь конечно молодца, но с таким трендом?
так и на деме не все чет могут показать...
или вообще ничего
или седня пан, а завтра пропал
Думаю крыть луня с убытком. Пророчат еще фигуру в низ. Возможно лок только отсрочит.
У вас покупки открытые пока висят?
Думаю крыть луня с убытком. Пророчат еще фигуру в низ. Возможно лок только отсрочит.
У вас покупки открытые пока висят?
Не висят, своп зарабатывают. И сегодня еще купил!
луня купил? Ага вижу.
А по остальным что нужно сделать, учитывая то, что луня надо было продать? :
луня купил? Ага вижу.
А по остальным что нужно сделать, учитывая то, что луня надо было продать? :
надо, было...
как все это мне знакомо ...
ТР 1.3600 по Луню без изменений !!!
Туда и набираю позицию...
надо, было...
как все это мне знакомо ...
ТР 1.3600 по Луню без изменений !!!
Туда и набираю позицию...
По нему же своп мелкий?... у меня всего 0,6 за лонг.
Вопрос чисто по человечески, зачем по нему поспешил в покупки? Ещё месяца три назад, если не более говорили что он вниз готовится. Я так ранее 1,2380 про него забыл.
Сегодня кстати по любимой паре своп в шорт увеличили 17 пунктов.
Только поймите, что своп это на рынке доп.заработок в одних ситуациях. В других случаях можно и в долго срок входить. Но это отдельная тема, каждый сам это должен понять.
А не так, что тупо открыл сделки по всем сделкам и говорить, что это не прибыльно. Тебя Илья это не касается.
У меня так же есть сделки и с отрицательным свопом, но параметры по парам подобраны так, что итог всегда положительный. Если есть перекос, то он так же перекрывается пипсой по определённым парам.
Ладно писать уже некогда. Каждый кто точно хочет на этом зарабатывать, должен сам в этом разобраться.
Постскриптум: демо, рассмешили товарищи...
...
проверка, но я не ментос
Не буду искать пост, но было во времена брексита.
Серъезная стратегия не для стриптиза, нету здесь ...
надо, было...
как все это мне знакомо ...
ТР 1.3600 по Луню без изменений !!!
Туда и набираю позицию...
да это нормально. Если выкрутишься, то всё, шей мешки.
По крайней мере говорили не покупай больше, чо ты его драконишь?