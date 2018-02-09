FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 791
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Может кроссом его?
Закрыть пул перед откатиком...
Про евро все правда.
Ждать буду.)
Думаю все-таки сначала вынесут основательно медведей,а с дневкой уже поздно входить.
а чо ждать, пятница не за горами...
а чо ждать, пятница не за горами...
Речь об этом?
Речь об этом?
Да не, просто они так работают.
Сегодня-завтра затянут покупателей на своп, а в пятницу раскидают по стойлам.
Да не, просто они так работают.
Сегодня-завтра затянут покупателей на своп, а в пятницу раскидают по стойлам.
Нужно запомнить на пятницу и сверить с реакцией.
Может к Луню присмотреться лучше?
Разбросал капканы,а рыночник не успел-вверх подскочил немного. Хорошая среднесрочная волна просматривается до 33-х,но ниже 2475 не вижу хороших камней,куда можно заложить капкан.....мож откат и не затянут туда.
Нужно запомнить на пятницу и сверить с реакцией.
Как раз продавцов по стойлам раскидают.
Пропустил одно слово
Ибо кто пойдет вниз, если покупателей меньше?
Поэтому резко пока не дергают цену.
Полет цены - цепная реакция
Покупателей меньше, они фиксятся на росте...Можно и не останавливаться до тех пор, пока продавцы с куклом не поделятся
кто там золото покупал с целью 1227?
Заберу 220 п.
Подожду Евру на хаях - лоях...
Заберу 220 п.
Подожду Евру на хаях - лоях...
Ауди на ВВП упало.
Думаю отложку на бай оставить или опять веер?