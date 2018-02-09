FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 791

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sterva:

Может кроссом его?

Закрыть пул перед откатиком...


 
sterva:

Про евро все правда.

Ждать буду.)

Думаю все-таки сначала вынесут основательно медведей,а с дневкой уже поздно входить.

а чо ждать, пятница не за горами...

 
Renat Akhtyamov:

а чо ждать, пятница не за горами...


Речь об этом?

 
sterva:


Речь об этом?

Да не, просто они так работают.

Сегодня-завтра затянут покупателей на своп, а в пятницу раскидают по стойлам.

 
Renat Akhtyamov:

Да не, просто они так работают.

Сегодня-завтра затянут покупателей на своп, а в пятницу раскидают по стойлам.


Нужно запомнить на пятницу и сверить с реакцией. 

 
Lesorub:

Может к Луню присмотреться лучше?  


Разбросал капканы,а рыночник не успел-вверх подскочил немного. Хорошая среднесрочная волна просматривается до 33-х,но ниже 2475 не вижу хороших камней,куда можно заложить капкан.....мож откат и не затянут туда.

 
Vladimir Karputov:

Нужно запомнить на пятницу и сверить с реакцией. 

Как раз продавцов по стойлам раскидают.

Пропустил одно слово

Ибо кто пойдет вниз, если покупателей меньше?

Поэтому резко пока не дергают цену.

Полет цены - цепная реакция

Покупателей меньше, они фиксятся на росте...

Можно и не останавливаться до тех пор, пока продавцы с куклом не поделятся
 

кто там золото покупал с целью 1227?

 

Заберу 220 п.

Подожду Евру на хаях - лоях...


 
Lesorub:

Заберу 220 п.

Подожду Евру на хаях - лоях...



Ауди на ВВП упало.

Думаю отложку на бай оставить или опять веер?

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