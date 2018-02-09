FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 417
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При чем тут экономика?
Форой рулит КУКЛ!
Зеленые уровни - Его следы...
Все будет как всегда, неожиданно (а потом приплетут и обоснования, но..., потом ...)
Конечно неожиданно. Ты ведь не ожидаешь падения доллара? Ну вот это и будет неожиданным для тебя. А приплели уже замедление роста американской экономики. А по еврозоне в конце года уже может и ставку поднимут.
Я нарисовал основания.
От Вас слышу пустое сотрясание воздуха...
Кстати, продайте Киви до 0.6859 и 0.6817, мож Фортуна и улыбнется ...
Я нарисовал основания.
От Вас слышу пустое сотрясание воздуха...
Кстати, продайте Киви до 0.6859 и 0.6817, мож Фортуна и улыбнется ...
лунь попрет вместе с баксом...нет ли тут противоречия...
Добавил:Илья, большая просьба обозначать как-то графики, чтоб в меню оставалось название, а то в закладках ддолго перебирать приходиться...((
доброго дня, добрые люди!
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по Евро:
получается так - предположим. что это будущий тренд которого пока как обычно не видно, то получается всего две отметки которые могут сдержать, а именно 1.1220 и 1.1450... дальше до 1.20 примерно держать нечему.
это что получается, что тренд ни кто не ждет?
это что получается, что тренд ни кто не ждет?
Американская экономика не на подъеме, с чего ему расти.
Сто раз он рос на плохих новостях.
Сто раз он рос на плохих новостях.
Сто раз он рос на плохих новостях.
Мне кажется за три года роста бакса вы привыкли к этому и отрицаете саму возможность снижения.
График индекса доллара - падение.
По экзотическим парам, по рублю везде доллар сдает позиции.
Новостей подтверждающих ускорение роста экономики США нет уже давно. Я не помню что там раньше было, но с начала года точно нет.
Уже есть планы о повышении ставок по евро на фоне восстанавливающейся евро экономики.
Новости это частично, а экономика это глобально - им позарез нужно распродаться, потому и решили опустить доллар...а Европа все переварит, ей не привыкать...народу под 600 миллионов,доходы у них и инфляция в норме, кредиты любые - даром деньги раздают - покупай-нехачу...ну очень бережливые...даже Греция вон как-то поднялась...даже нашествие им в помощь - тоже переварят или сами переварятся в исламистов... через два три поколения...
Мне кажется за три года роста бакса вы привыкли к этому и отрицаете саму возможность снижения.
График индекса доллара - падение.
По экзотическим парам, по рублю везде доллар сдает позиции.
Новостей подтверждающих ускорение роста экономики США нет уже давно. Я не помню что там раньше было, но с начала года точно нет.
Уже есть планы о повышении ставок по евро на фоне восстанавливающейся евро экономики.
Да,индексу падать...до конца года,если не более,по крайней мере в 95,20. В натоящее время он поцеловал вершину обратной волны,а бескоррекционных движений не бывает и далее у него область вязких поддержек.
Полагаю, евро будут держать вверху до конца действия текущего контракта.
Будут набирать позы.
1,1180 ещё есть.
Да,индексу падать...до конца года,если не более,по крайней мере в 95,20. В натоящее время он поцеловал вершину обратной волны,а бескоррекционных движений не бывает и далее у него область вязких поддержек.
А если этот спуск и есть коррекция от его прошлого роста? )
Спасибо!