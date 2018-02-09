FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 417

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Lesorub:

При чем тут экономика?

Форой рулит КУКЛ!

Зеленые уровни - Его следы...

Все будет как всегда, неожиданно (а потом приплетут и обоснования, но..., потом ...) 

Конечно неожиданно. Ты ведь не ожидаешь падения доллара? Ну вот это и будет неожиданным для тебя. А приплели уже замедление роста американской экономики. А по еврозоне в конце года уже может и ставку поднимут.
 
Vadim Baklanov:
Конечно неожиданно. Ты ведь не ожидаешь падения доллара? Ну вот это и будет неожиданным для тебя. А приплели уже замедление роста американской экономики. А по еврозоне в конце года уже может и ставку поднимут.

Я нарисовал основания.

От Вас слышу пустое сотрясание воздуха...


Кстати, продайте Киви до 0.6859 и 0.6817, мож Фортуна и улыбнется ...

 
Lesorub:

Я нарисовал основания.

От Вас слышу пустое сотрясание воздуха...


Кстати, продайте Киви до 0.6859 и 0.6817, мож Фортуна и улыбнется ...

лунь попрет вместе с баксом...нет ли тут противоречия...

Добавил:Илья, большая просьба обозначать как-то графики, чтоб в меню оставалось название, а то в закладках ддолго перебирать приходиться...((

 
Sergey Nokhrin:
доброго дня, добрые люди!
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по Евро:
получается так - предположим. что это будущий тренд которого пока как обычно не видно, то получается всего две отметки которые могут сдержать, а именно 1.1220 и 1.1450... дальше до 1.20 примерно держать нечему.

это что получается, что тренд ни кто не ждет?
 
Sergey Nokhrin:

это что получается, что тренд ни кто не ждет?
наверно все давно уже в тренде - здесь отстающих не бывает...)))
 
Vadim Baklanov:
Американская экономика не на подъеме, с чего ему расти.

Сто раз он рос на плохих новостях.
 
Vadens:

Сто раз он рос на плохих новостях.
Новости это частично, а экономика это глобально - им позарез нужно распродаться, потому и решили опустить доллар...а Европа все переварит, ей не привыкать...народу под 600 миллионов,доходы у них и инфляция в норме, кредиты любые - даром деньги раздают - покупай-нехачу...ну очень бережливые...даже Греция вон как-то поднялась...даже нашествие им в помощь - тоже переварят или сами переварятся в исламистов... через два три поколения...
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Vadens:

Сто раз он рос на плохих новостях.

Мне кажется за три года роста бакса вы привыкли к этому и отрицаете саму возможность снижения.

График индекса доллара - падение.

По экзотическим парам, по рублю везде доллар сдает позиции.

Новостей подтверждающих ускорение роста экономики США нет уже давно. Я не помню что там раньше было, но с начала года точно нет.

Уже есть планы о повышении ставок по евро на фоне восстанавливающейся евро экономики.

 
Сергей Криушин:
Новости это частично, а экономика это глобально - им позарез нужно распродаться, потому и решили опустить доллар...а Европа все переварит, ей не привыкать...народу под 600 миллионов,доходы у них и инфляция в норме, кредиты любые - даром деньги раздают - покупай-нехачу...ну очень бережливые...даже Греция вон как-то поднялась...даже нашествие им в помощь - тоже переварят или сами переварятся в исламистов... через два три поколения...

Vadim Baklanov:

Мне кажется за три года роста бакса вы привыкли к этому и отрицаете саму возможность снижения.

График индекса доллара - падение.

По экзотическим парам, по рублю везде доллар сдает позиции.

Новостей подтверждающих ускорение роста экономики США нет уже давно. Я не помню что там раньше было, но с начала года точно нет.

Уже есть планы о повышении ставок по евро на фоне восстанавливающейся евро экономики.

Да,индексу падать...до конца года,если не более,по крайней мере в 95,20. В натоящее время он поцеловал вершину обратной волны,а бескоррекционных движений не бывает и далее у него область вязких поддержек.


 

Полагаю, евро  будут держать вверху до конца действия текущего контракта.

Будут набирать позы.

1,1180 ещё есть.

Vadens:

Да,индексу падать...до конца года,если не более,по крайней мере в 95,20. В натоящее время он поцеловал вершину обратной волны,а бескоррекционных движений не бывает и далее у него область вязких поддержек.


А если этот спуск и есть коррекция от его  прошлого роста? )

Спасибо!

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