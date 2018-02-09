FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 303

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mmmoguschiy-new:

если кто на борту останется

ну сложность задачи просто разная

ну и приз там хоть какой-никакой...

)

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Renat Akhtyamov:

ну сложность задачи просто разная

)


задача одна - победить. всеми правдами и неправдами
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Кукл, спасибо! Хлеб наш насущный ты даешь нам!!! Ниже закупиться и выше запродать 
 
mmmoguschiy-new:
Кукл, спасибо! Хлеб наш насущный ты даешь нам!!! Ниже закупиться и выше запродать 
я вам щас секрет скажу, там через несколько месяцев 1,22***** будет)))) только тсссссс
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achtopridumat:
я вам щас секрет скажу, там через несколько месяцев 1,22***** будет)))) только тсссссс

через несколько месяцев может ядерная зима случится...  тьфу тьфу тьфу конечно
 
mmmoguschiy-new:

через несколько месяцев может ядерная зима случится...  тьфу тьфу тьфу конечно

зиму то к августу обещали)))))))

 

пятница день бездельников)

 
mmmoguschiy-new:

через несколько месяцев может ядерная зима случится...  тьфу тьфу тьфу конечно

сильнее сплюнннььь!


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Renat Akhtyamov:

сильнее сплюнннььь!



надо по Буратине постучать 
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Вы пока тут трындите - рубалёк так славно валится... 
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