FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 303
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если кто на борту останется
ну сложность задачи просто разная
ну и приз там хоть какой-никакой...
)
ну сложность задачи просто разная
)
задача одна - победить. всеми правдами и неправдами
Кукл, спасибо! Хлеб наш насущный ты даешь нам!!! Ниже закупиться и выше запродать
я вам щас секрет скажу, там через несколько месяцев 1,22***** будет)))) только тсссссс
через несколько месяцев может ядерная зима случится... тьфу тьфу тьфу конечно
через несколько месяцев может ядерная зима случится... тьфу тьфу тьфу конечно
зиму то к августу обещали)))))))
пятница день бездельников)
через несколько месяцев может ядерная зима случится... тьфу тьфу тьфу конечно
сильнее сплюнннььь!
сильнее сплюнннььь!
надо по Буратине постучать