FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 676

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Evgeniy Gutorov:

Корректировка евробакса по временім точкам и уровню..

прямоугольник - возможная зона коррекции



это если синяя вниз и красная вверх то вниз? или там еще на столбики смотреть какой больше?

 
Mickey Moose:

это если синяя вниз и красная вверх то вниз? или там еще на столбики смотреть какой больше?

Єтот индикатор как дополнительно информативній но не основной по нему только направление вісматривается..

 
День добрый. Думаю покупать USD/JPY, есть идеи?
 

Купил USD/JPY от 113,414

[Удален]  
Sergiy_SV:

Купил USD/JPY от 113,414


Не торгую японца, я по евро...)

 

Вот и отработали первую волну теперь вниз на коррекцию..

 

Золото

Внутри-Дневной Интервал, Восходящий тренд, поэтому можно попробовать поймать вход по направлению Тренда

Внутри-часовой Интервал, отбой от уровня Поддержки 1284.00 с разворотной бычьей свечей "Пронзающие линии"

Короткий стоп-лосс и длинный, предполагаемый Тейк-профит

 
Sergey Lazarenko:

Золото

Внутри-Дневной Интервал, Восходящий тренд, поэтому можно попробовать поймать вход по направлению Тренда



Сработал короткий стоп-лосс... 

Восходящий Внутри-дневной Тренд по прежнему в силе, поэтому еще одна попытка

М5, цена отбилась от уровня Поддержки 1282.330 с разворотной свечей Пронзающие линии, стоп-лосс еще меньше

Тейк-профит можно взять с Дневного Интервала, например где-то вот здесь!


 
Sergey Lazarenko:

Канадец

Дневной Интервал, Восходящий Тренд, и цена 4 дня дает черные свечи, но Опорную точку восходящего тренда не пробила, так что шанс на продолжение Восходящей Тенденции высок!



Поздравляю со стопом. 

Не морочь себе голову паттернами...и электорату заодно. Щас цена уходит в разворот ниже/выше палок,а то и вообще плюёт на них. Нынче или лентой заниматься или сетку набирать-вместо стопа ордер и т.д. пока не развернётся и не просто ленточку,а изучать торги по всем рынкам сразу,из которых расчитывается цена на форе.

 
Vadens:

Поздравляю со стопом. 

Не морочь себе голову паттернами...и электорату заодно. Щас цена уходит в разворот ниже/выше палок,а то и вообще плюёт на них. Нынче или лентой заниматься или сетку набирать-вместо стопа ордер и т.д. пока не развернётся и не просто ленточку,а изучать торги по всем рынкам сразу,из которых расчитывается цена на форе.


Мерси, но я верю(ну в смысле верую!) в короткие стопы(малыши-коротыши), и длинные тейк-профиты, поэтому буду пробовать дальше. А Сетки как-то не нравятся... А что такое Лента?

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