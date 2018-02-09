FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 282

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Renat Akhtyamov:

капитал маленький. вряд ли

непонятненько...


таких за неделю не счесть, а капитал маленький

странненько...

 
Lesorub:

непонятненько...


таких за неделю не счесть, а капитал маленький

странненько...

пытаю пока что. всё на виду, не прячу.
 
Renat Akhtyamov:
пытаю пока что. всё на виду, не прячу.

херли пытать?

Еню в закуп и в конце недели в журнал

нам не жаль совета...

 
Lesorub:

херли пытать?

Еню в закуп и в конце недели в журнал

нам не жаль совета...

одна из немногих пар на которую влияют собственные праздники. их не будет.

соответственно - согласен.

 
Lesorub:

и где перехай ???

https://c.mql5.com/3/121/2777__1.png


Это может быть камешек в мой огород.

Я писал,"....фигура более похожа на спокойный перехай". Моё счастье в том(а то,наверное,мучился бы куда бабло спрятать),что М1 вообще не вижу. Этот ТФ застревает у меня под ногтями,вместе с хозяйственным мусором.


 
Renat Akhtyamov:

Красиво!

По евро кртинко ещьть?


По евро грезить вообще дело не благодарное,можно утерять звание Гуры.

Для кратко-среднесрока я пару покупать не стану,т.к. слишком высоко-на перехае подвисла.

Продажи набирать тоже.....вдруг перехаится и маржи не хватит до 11-Й. 

В долгосроке купить бы можно,да к тож покупает вверху и ещё со свопом -0.6!!! Это надо искать другого брокера и ждать 4-ки.

На картинке видно,что один "святой" угол,в районе 4-ки,ценой не посещён,при общей долгосрочной тенденции роста. А если ещё укрупнить,там и угол в 9-ке покажется. Так,что учимся у Лесоруба манипуляциям с М1 и не забываем,что на евробаксе свет клином не сошёлся.

 
Vadens:


По евро грезить вообще дело не благодарное,можно утерять звание Гуры.

Для кратко-среднесрока я пару покупать не стану,т.к. слишком высоко-на перехае подвисла.

Продажи набирать тоже.....вдруг перехаится и маржи не хватит до 11-Й. 

В долгосроке купить бы можно,да к тож покупает вверху и ещё со свопом -0.6!!! Это надо искать другого брокера и ждать 4-ки.

На картинке видно,что один "святой" угол,в районе 4-ки,ценой не посещён,при общей долгосрочной тенденции роста. 

Всё это хорошо.

В последнее время на форуме всё больше и больше наблюдаю стратегии и мысли для торговли во флете

Не спорю, такое работает

Близится 1-е апреля, близится перехай

 
Vadens:


Это может быть камешек в мой огород.

Я писал,"....фигура более похожа на спокойный перехай". Моё счастье в том(а то,наверное,мучился бы куда бабло спрятать),что М1 вообще не вижу. Этот ТФ застревает у меня под ногтями,вместе с хозяйственным мусором.


срочно в баню, чистота - залог здоровья !!!
 
Lesorub:

повторю вопрос: пробьем хай 1.0877 ???


и КИВИ,   заловил на чупа чупс:


Renat Akhtyamov:
1,086 я думаю более чем. Потом уже посмотрим - чо там будет. Скорее всего от 1,082 нужно будет повторить покупку через 2-3 дня

Господа!

когда собрались пробивать? Сейчас? От  текущего положения цены  и до 1,0860/77  )))  ?

Спасибо!)

 
Vladimir Zubov:

Встал в еврика и фунтика так:


По еврику ещё на 1,0820 отложка в сэлл)

Хотел на Н4 поставить  (1,0824),но предположил может не зацепить.

Спасибо!)

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