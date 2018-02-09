FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 282
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
капитал маленький. вряд ли
непонятненько...
таких за неделю не счесть, а капитал маленький
странненько...
непонятненько...
таких за неделю не счесть, а капитал маленький
странненько...
пытаю пока что. всё на виду, не прячу.
херли пытать?
Еню в закуп и в конце недели в журнал
нам не жаль совета...
херли пытать?
Еню в закуп и в конце недели в журнал
нам не жаль совета...
одна из немногих пар на которую влияют собственные праздники. их не будет.
соответственно - согласен.
и где перехай ???
https://c.mql5.com/3/121/2777__1.png
Это может быть камешек в мой огород.
Я писал,"....фигура более похожа на спокойный перехай". Моё счастье в том(а то,наверное,мучился бы куда бабло спрятать),что М1 вообще не вижу. Этот ТФ застревает у меня под ногтями,вместе с хозяйственным мусором.
Красиво!
По евро кртинко ещьть?
По евро грезить вообще дело не благодарное,можно утерять звание Гуры.
Для кратко-среднесрока я пару покупать не стану,т.к. слишком высоко-на перехае подвисла.
Продажи набирать тоже.....вдруг перехаится и маржи не хватит до 11-Й.
В долгосроке купить бы можно,да к тож покупает вверху и ещё со свопом -0.6!!! Это надо искать другого брокера и ждать 4-ки.
На картинке видно,что один "святой" угол,в районе 4-ки,ценой не посещён,при общей долгосрочной тенденции роста. А если ещё укрупнить,там и угол в 9-ке покажется. Так,что учимся у Лесоруба манипуляциям с М1 и не забываем,что на евробаксе свет клином не сошёлся.
По евро грезить вообще дело не благодарное,можно утерять звание Гуры.
Для кратко-среднесрока я пару покупать не стану,т.к. слишком высоко-на перехае подвисла.
Продажи набирать тоже.....вдруг перехаится и маржи не хватит до 11-Й.
В долгосроке купить бы можно,да к тож покупает вверху и ещё со свопом -0.6!!! Это надо искать другого брокера и ждать 4-ки.
На картинке видно,что один "святой" угол,в районе 4-ки,ценой не посещён,при общей долгосрочной тенденции роста.
Всё это хорошо.
В последнее время на форуме всё больше и больше наблюдаю стратегии и мысли для торговли во флете
Не спорю, такое работает
Близится 1-е апреля, близится перехай
Это может быть камешек в мой огород.
Я писал,"....фигура более похожа на спокойный перехай". Моё счастье в том(а то,наверное,мучился бы куда бабло спрятать),что М1 вообще не вижу. Этот ТФ застревает у меня под ногтями,вместе с хозяйственным мусором.
повторю вопрос: пробьем хай 1.0877 ???
и КИВИ, заловил на чупа чупс:
1,086 я думаю более чем. Потом уже посмотрим - чо там будет. Скорее всего от 1,082 нужно будет повторить покупку через 2-3 дня
Господа!
когда собрались пробивать? Сейчас? От текущего положения цены и до 1,0860/77 ))) ?
Спасибо!)
Встал в еврика и фунтика так:
По еврику ещё на 1,0820 отложка в сэлл)
Хотел на Н4 поставить (1,0824),но предположил может не зацепить.
Спасибо!)