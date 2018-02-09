FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 876

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Максим Дмитриев:

там сборище людей со всего мира, плохо знающих английский. таких же как и вы. туман от незнания языка.

нету там тотальной безграмотности. это вам киселев  с соловьевым рассказывает.
билл гейтс, стив джобс, элон маск почему то американцы.

Да, есть, конечно, гениальные исключения тоже очень уважаю...амеры вообще все очень ухватистые ребята, супермены по части бизнеса...нам далеко до них...
[Удален]  

ну или с названия темы убрать число 2017

 
Максим Дмитриев:

ну или с названия темы убрать число 2017

Лучше перейти в тему 2018 ( https://www.mql5.com/ru/forum/223827 )
 
Alexandr Murzin:

5500


8300, +-100

 
 
Вышел из полудохлого кросса и начал продавать фунта. В кои веки появилась возможность набросить сетку на мажора. 
 
Vadens:
Вышел из полудохлого кросса и начал продавать фунта. В кои веки появилась возможность набросить сетку на мажора

Ага, и ты решил пободаться с самым крутым из них - с фунтом

Я бы покупал, например.

 
 
Renat Akhtyamov:

Ага, и ты решил пободаться с самым крутым из них - с фунтом

Я бы покупал, например.


Да он уже в дисбалансе-тупо вверху графика,как его покупать. Зачем покупать в среднесраке? А если точно войти,то с одним-двумя ордерами отчалить в обратку. Пусть грузит паровоз.

Лишь бы шпильку в "среднесрак" не всадил.

 
Щас давайте разговаривайте! А то когда движняк вечером пройдёт потом будете пальцы гнуть все выходные хто чаво видел и хто чаво предполагал.
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