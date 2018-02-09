FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 876
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там сборище людей со всего мира, плохо знающих английский. таких же как и вы. туман от незнания языка.
нету там тотальной безграмотности. это вам киселев с соловьевым рассказывает.
билл гейтс, стив джобс, элон маск почему то американцы.
ну или с названия темы убрать число 2017
ну или с названия темы убрать число 2017
5500
8300, +-100
Вышел из полудохлого кросса и начал продавать фунта. В кои веки появилась возможность набросить сетку на мажора.
Ага, и ты решил пободаться с самым крутым из них - с фунтом
Я бы покупал, например.
Ага, и ты решил пободаться с самым крутым из них - с фунтом
Я бы покупал, например.
Да он уже в дисбалансе-тупо вверху графика,как его покупать. Зачем покупать в среднесраке? А если точно войти,то с одним-двумя ордерами отчалить в обратку. Пусть грузит паровоз.
Лишь бы шпильку в "среднесрак" не всадил.