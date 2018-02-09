FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 58
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Vladimir Karputov, 2017.01.17 07:24
Кстати, совсем забыли о недельном конкурсе - "Предскажи движение валютной пары".
Краткие правила:
Формат подачи: картинка 750*500, цветовая схема "черно-белая". Пример:
Время подачи: до 23-59 воскресенья 22 января 2017 - прогноз на неделю 23-27 января.
Подведение итогов: в субботу 28 января методом наложения прогнозов на истинный график.
ты притягиваешь к себе )
спасибо!
Зигзаг на твоей картинке для следующей рабочей недели считаю справедливым,в случае импульса к 0767 и инерции толпы в 8-ку,тогда мой тейк в 5-ке.
Вариант А
В случае движения вниз и формирования паттерна "Три касания",то недельный ход может быть в 10-ку. В этом сценарии я на заборе,т.к. евру не покупаю.
Вариант Б
......А вообще,в перспективе,гражданское противостояние в Штатах может вызвать устойчивое ослабление DX и ожидаемый,рано или поздно,паритет.
Я всегда в плюсе.) мои прогнозы торгуют и они сбываются.)
Спасибо!
А где прогноз?
Кидай сюда, мы же по другим форумам не ползаем...
Еще бы пунктиков 10 и я открываю продажу
Продано от 1.0749
Ренат , а где тейк и стоп ?
Нет ни того ни другого.
Я просто прокомментировал действия советника.
Вы правы, такое лучше было мне не говорить.
Учтем.
Продано от 1.0749
перспектива не плохая...
перспектива не плохая...