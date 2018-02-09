FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 58

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Vladimir Karputov, 2017.01.17 07:24

Кстати, совсем забыли о недельном конкурсе - "Предскажи движение валютной пары".

Краткие правила:

Формат подачи: картинка 750*500, цветовая схема "черно-белая". Пример:

EURUSDH1

Время подачи: до 23-59 воскресенья 22 января 2017 - прогноз на неделю 23-27 января.

Подведение итогов: в субботу 28 января методом наложения прогнозов на истинный график. 


 
tuma_news:

ты притягиваешь к себе )

спасибо!

а я думал, что там на твои прогнозы чихают и это максимум...
 
Vladimir Karputov:

Зигзаг на твоей картинке для следующей рабочей недели считаю справедливым,в случае импульса к 0767 и инерции толпы в 8-ку,тогда мой тейк в 5-ке.

Вариант А


 В случае движения вниз и формирования паттерна "Три касания",то недельный ход может быть в 10-ку. В этом сценарии я на заборе,т.к. евру не покупаю.

Вариант Б

......А вообще,в перспективе,гражданское противостояние в Штатах может вызвать устойчивое ослабление DX и ожидаемый,рано или поздно,паритет.

[Удален]  
Добрый вечер ...Вот так все  и будет https://www.mql5.com/en/charts/6457217/eurusd-d1-templer-holdings-management
Chart EURUSD, D1, 2017.01.22 19:51 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
Chart EURUSD, D1, 2017.01.22 19:51 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: D1. Broker: Templer Holdings Management ,Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Demo. Date: 2017.01.22 19:51 UTC.
 
tuma_news:

Я всегда в плюсе.) мои прогнозы торгуют и они сбываются.)

Спасибо!

А где прогноз?

Кидай сюда, мы же по другим форумам не ползаем...

 
Renat Akhtyamov:
Еще бы пунктиков 10 и я открываю продажу
Продано от 1.0749
 
Renat Akhtyamov:
Продано от 1.0749
Ренат ,  а где тейк и стоп ?
 
Yuriy Zaytsev:
Ренат ,  а где тейк и стоп ?

Нет ни того ни другого.

Я просто прокомментировал действия советника.

Вы правы, такое лучше было мне не говорить.

Учтем.

 
Renat Akhtyamov:
Продано от 1.0749

перспектива не плохая...


 
Lesorub:

перспектива не плохая...

Только бы не пошло выше, до 1.16-ти, как у Мовлата....
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