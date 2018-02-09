FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 500

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Renat Akhtyamov:
Ню ню...

Е ню ню ню ?

ТР 114.24

 
Lesorub:

верх долг 1.3350

низ долг 1.2774

               1.2337


))) в обе стороны сразу и все.

По луню запас моих нервов чую иссякнет 1.265 выставила, хотя вверх уже и не сигналит (я не про перепроданность итп.)

Возможно рельсу выгодней гонять только! в сторону тренда крупных тф. (как вам мысль?) 

 
sterva:

))) в обе стороны сразу и все.

По луню запас моих нервов чую иссякнет 1.265 выставила, хотя вверх уже и не сигналит (я не про перепроданность итп.)

Возможно рельсу выгодней гонять только! в сторону тренда крупных тф. (как вам мысль?) 

все дело в баксе...


 
sterva:


Возможно рельсу выгодней гонять только! в сторону тренда крупных тф. (как вам мысль?) 

Здесь основная засада загон в противоход.

Нужно ждать разворотной зоны и там входить.

Т.к. не всегда цена идет в сторону сигнала сразу.

НО, ТР от сигнала КУКЛ заберет всегда!!!

 

Еня:


 

Нижний долг по Чифу:


 
Renat Akhtyamov:
Согласен. Тока и туда и туда норм, куда - без разницы вобщем, т.е. вообще плевать. Я спред торгую. Колбасится чуток, этого за глаза.

как спред на фунтике?

ордеров хватит, чтоб нарыбачить?

 
Lesorub:

как спред на фунтике?

ордеров хватит, чтоб нарыбачить?

мне евры за глаза

по фунту слонов жалко, но ведь это просто форекс. Спасибо им, чо могу сказать)
 
Renat Akhtyamov:

мне евры за глаза

да...

по 35 п. в день туда сюда еле ходит

надеюсь, продали на все ???

ближайшая цель 1.1152 с Н4, 1.1388 с Н1


ждем Чифа...

 
Lesorub:

да...

по 35 п. в день туда сюда еле ходит

надеюсь, продали на все ???

ближайшая цель 1.1152 с Н4, 1.1388 с Н1

на всю котлетку)
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