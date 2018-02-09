FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 500
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Ню ню...
Е ню ню ню ?
ТР 114.24
верх долг 1.3350
низ долг 1.2774
1.2337
))) в обе стороны сразу и все.
По луню запас моих нервов чую иссякнет 1.265 выставила, хотя вверх уже и не сигналит (я не про перепроданность итп.)
Возможно рельсу выгодней гонять только! в сторону тренда крупных тф. (как вам мысль?)
))) в обе стороны сразу и все.
По луню запас моих нервов чую иссякнет 1.265 выставила, хотя вверх уже и не сигналит (я не про перепроданность итп.)
Возможно рельсу выгодней гонять только! в сторону тренда крупных тф. (как вам мысль?)
все дело в баксе...
Возможно рельсу выгодней гонять только! в сторону тренда крупных тф. (как вам мысль?)
Здесь основная засада загон в противоход.
Нужно ждать разворотной зоны и там входить.
Т.к. не всегда цена идет в сторону сигнала сразу.
НО, ТР от сигнала КУКЛ заберет всегда!!!
Еня:
Нижний долг по Чифу:
Согласен. Тока и туда и туда норм, куда - без разницы вобщем, т.е. вообще плевать. Я спред торгую. Колбасится чуток, этого за глаза.
как спред на фунтике?
ордеров хватит, чтоб нарыбачить?
как спред на фунтике?
ордеров хватит, чтоб нарыбачить?
мне евры за глазапо фунту слонов жалко, но ведь это просто форекс. Спасибо им, чо могу сказать)
мне евры за глаза
да...
по 35 п. в день туда сюда еле ходит
надеюсь, продали на все ???
ближайшая цель 1.1152 с Н4, 1.1388 с Н1
ждем Чифа...
да...
по 35 п. в день туда сюда еле ходит
надеюсь, продали на все ???
ближайшая цель 1.1152 с Н4, 1.1388 с Н1