FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 153
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Нормалёк. Интуиция подсказывает,что не исключено на откате буду снова СЕЛЛится,т.к. ниже пара соберётся сходить.
Что это бред, могут сказать только те кто не хочет вникать.
Честно скажу, что особенно глубоко не вникал, но полезных свойств не отрицаю. Мне не понравилось в этой системе слишком много исключений, пришлось создавать свою более простую.)
Я не имел в виду систему представленную обществом многоточк.
Уж всё у них там сложновато...
Гляди чтоб не забанили,а то мы к тебе привыкли. Полезного ты,откровенно сказать,ничего не выкладываешь,но когда людей много-веселей.
Да я и зашел собссно из-за "старика". если б не он - как и хотел бы до начала марта б молчал. С ним реально веселей!
По прогнозам - так я и не пытался тут чего-то кому-то доказать... И в роли гуры не набивался. Я ш о рынке поговорить всегда хотел. Дык не хотите... Уж давно говорю - теперь только стёб. Ну могу иной раз своё видение озвучить, что собственно и сделал. Кто хотел взял на вооружение. Мнения все нужно рассматривать и на основании них делать выводы и принимать решения
Так сказали,сами не знаете :-) на вашей картинке черт ногу сломит))) ничего не понятно
Кстати,Uladzimir ,не хочется тебя обижать,т.к. заметил,что ты обидчивый,но Самобранка прав,мы твои картинки просто пропускаем,а они занимают немало места. Года 3 назад мы за такую мазню друг друга дубинками лупили,пока не добились простого удобочитаемого графика и сделали вывод-чем более нагружен график,тем менее коммерческого успеха в реале он принесёт....не на демке,не на форуме,а на Стандарте,с личными кровными бабками(мода на центовики пошла последние пару лет).
Сейчас это приборная панель твоего личного самолёта,а даже за чужой руль садишься-нужно время чтобы привыкнуть. Положительные примеры есть-люди анализируют,где хотят и как хотят,а на форум выкладывают пустой или полупустой график с конкретными предложениями.
Не обижайся и не отвечай,т.к. я это запостил не для базара,а для пользы нашего многотрудного дела.
- Исправлена серьезная ошибка при обработке часовых поясов по GMT (благодаря Yaotang Liu!). - Торговля в пятницу может быть отключена. - Исправлена небольшая ошибка в расчете профит-фактора и просадки.
Лучше расскажи какие мысли после вчерашнего выступления Йёлки?
mmmoguschiy-new:
Дык мож я того и добиваюсь - как Тума в самобан...?
..................
... И в роли гуры не набивался. Я ш о рынке поговорить всегда хотел. .......
Что за самобан? Детство какое-то! Ты хоть не занимайся этим!
Пожст выкладывай что имеешь нужным,а то я,наверное,сильно громко гавкнул. Лично мне интересна теория,аналитика,инфа из источников мне не доступных. Наверное,кому-то интересны и сигналы...но опасное дело-жить по чужим сигналам в таком высокорискованном занятии.
Так их учишь, учишь, а толку ни уя)))
Шо ж там торговать, проснулся, дополз до компа, открыл график
Почесал затылок, прикинул чего тебе сегодня хочется, покупать или продавать и...
Нарисовал две линии, красную и зеленую, можно побольше, под настроение.
Под красую накидал селлимитов, на зеленых поставил тп, иди на мкл5 и тролль, свободен.
Для покупок всё наоборот.