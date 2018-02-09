FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 645
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Еврофунт интереснее, седня вечером или завтра утром...
Пацан сказал, пацан сделал...
для пацанов...
Споки ноки всем...
Привет передавай,при случае,от "заблудших отроков".
Умный мужик,знает много,опытен.......но характер противный,впрочем,как и у всех Западных.
Возможно ничего не "нарабатывает",просто спортом мозга занимается и общением. Базары в инете имеют одно прекрасное свойство-никто никому ничем не обязан.
Скальпинг и интрадей не интересен,а в сделках далее месяца уже надо смотреть историю,т.к. там твои "большие покупки" являются рядовым импульсом.
Желаю,чтобы твоё "откровение" Маркет не заблокировал каким-нибудь новым правилом.
Передам если отпишет, пропал куда то.
Вы подумайте если вы видите весь диапазон цены, отложенные и исполненные ордера, то как можно ошибиться?
3240 отложка стоит по фунту на покупку
Перевел фунта в бу.
3240 отложка стоит по фунту на покупку
Пипа и средне срок в верх развернуло, короткая в верх так и осталась, долго срок пока вниз, чтобы его развернуть нужно два прохода выше 1.3319.
Вот и прикольчик 1.3235 не дошёл, пост:#6435
Пипа и средне срок в верх развернуло, короткая в верх так и осталась, долго срок пока вниз, чтобы его развернуть нужно два прохода выше 1.3319.
Вот и прикольчик 1.3235 не дошёл, пост:#6435
вниз и не намечалось...
диапазон плясок от палок:
диапазон плясок от палок:
от маленькой красненькой вверх, под средней стоп.
1,3267
от маленькой красненькой вверх, под средней стоп.
1,3267
3226 бай лимит, ТР 3321
3321 селл лимит, ТР 3226
что наступит раньше...
Все молодцы кто делится своими подходами к текущей ситуации так и нужно делать, но как и говорил постами выше надо немного обождать до % ставок. Пип опять вниз, короткая пока на верх, средне срок на верх, долго срок вниз.
Вчера при моделировании ситуаций пришлось закрыть не перекрытые ордера сегодня восстанавливаю утрату.