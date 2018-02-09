FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 645

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Lesorub:

Еврофунт интереснее, седня вечером или завтра утром...    

Пацан сказал, пацан сделал...

для пацанов...


 

Споки ноки всем...


 
Vadens:

Привет передавай,при случае,от "заблудших отроков".

Умный мужик,знает много,опытен.......но характер противный,впрочем,как и у всех Западных.

Возможно ничего не "нарабатывает",просто спортом мозга занимается и общением. Базары в инете имеют одно прекрасное свойство-никто никому ничем не обязан.

Скальпинг и интрадей не интересен,а в сделках далее месяца уже надо смотреть историю,т.к. там твои "большие покупки"  являются рядовым импульсом.

Желаю,чтобы твоё "откровение" Маркет не заблокировал каким-нибудь новым правилом.


Передам если отпишет, пропал куда то.

Вы подумайте если вы видите весь диапазон цены, отложенные и исполненные ордера, то как можно ошибиться?

 
Dmitry Chepik:

3240 отложка стоит по фунту на покупку

Перевел фунта в бу.

 
Dmitry Chepik:

3240 отложка стоит по фунту на покупку

Пипа и средне срок в верх развернуло, короткая в верх так и осталась, долго срок пока вниз, чтобы его развернуть нужно два прохода выше 1.3319. 

Вот и прикольчик 1.3235 не дошёл, пост: 

 
Rustam Galkeev:

Пипа и средне срок в верх развернуло, короткая в верх так и осталась, долго срок пока вниз, чтобы его развернуть нужно два прохода выше 1.3319. 

Вот и прикольчик 1.3235 не дошёл, пост: 

вниз и не намечалось...


 

диапазон плясок от палок:


 
Lesorub:

диапазон плясок от палок:


от маленькой красненькой вверх, под средней стоп.
1,3267

 
Dmitry Chepik:

от маленькой красненькой вверх, под средней стоп.
1,3267

3226 бай лимит, ТР 3321

3321 селл лимит, ТР 3226

что наступит раньше...

 

Все молодцы кто делится своими подходами к текущей ситуации так и нужно делать, но как и говорил постами выше надо немного обождать до % ставок. Пип опять вниз, короткая пока на верх, средне срок на верх, долго срок вниз.

Вчера при моделировании ситуаций пришлось закрыть не перекрытые ордера сегодня восстанавливаю утрату. 

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