FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 257
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Решил повторить историю прошлого понедельника
на пере хаи встал вниз
в целом вижу движуху пока только к верху
идея такая:
пере пере пере может быть и несколько...
ТР 1.0740
и раньше среды - четверга нех в нее лезти, Луной вдарит...
Выше есть места где он любит отдавать долги ... они отмечены желто-красными линиями
в общем траектория полета без отката невозможно, а пока у нас в сантименте 65% медведей
у Вас на скрине в правом верхнем углу есть надпись "прятать стра" - спрячьте этот артифакт...
ТР 1.0811 последний в этом росте...
http://izvestia.ru/news/670259
ну что там с брекзитом? через пару лет?
мож, теперь, и в 1.57... соберутся???
и паритет:
ну что там с брекзитом? через пару лет?
мож, теперь, и в 1.57... соберутся???
и паритет:
Это на данном этапе Лесоруб получаются ордера в короткую, тепрь ждем подтверждения(откат, на торговка) и принимаем дальнейший план торговли.
Евро красава да и всё остальное норм.
Ладно удачи.
теперь можно и скрин выложить, почти все ордера закрылись:
Это на данном этапе Лесоруб получаются ордера в короткую, тепрь ждем подтверждения(откат, на торговка) и принимаем дальнейший план торговли.
Евро красава да и всё остальное норм.
Ладно удачи.
ну что там с брекзитом? через пару лет?
мож, теперь, и в 1.57... соберутся???
и паритет:
Полеты на 5700 пунктов - это явный перебор. Такой свечки не будет.
у Вас на скрине в правом верхнем углу есть надпись "прятать стра" - спрячьте этот артифакт...
ТР 1.0811 последний в этом росте...
все пока по расписанию ... как локомотив по рельсам ...
все пока по расписанию ... как локомотив по рельсам ...
еще раз повторюсь - совиный бред...
ляжет и этот мартин под поезд безотката
А как придумаете так и называйте...
у каждого уважающего себя борыги есть две книги одна для налоговой ,другая для себе(черная такая)
отчеты СМЕ по опциону это книга для налоговой там все правильно , комар носа не подточит ...
а вот внутренние долговые дела (быкомедвеей) это большей секрет как высчитывать ....
желтая линия это долги прежних дел медведей
красная линия это долги прежних дел быков