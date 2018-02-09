FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 257

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Alexander Antoshkin:

Решил повторить   историю прошлого понедельника

на пере хаи  встал вниз‌

 в целом вижу движуху  пока только‌ к верху

 идея такая:‌

пере пере пере может быть и несколько...

ТР 1.0740

и раньше среды - четверга нех в нее лезти, Луной вдарит...‌

 
Alexander Antoshkin:

Выше  есть  места где  он любит  отдавать долги ...  они отмечены  желто-красными  линиями

в общем траектория полета без отката  невозможно‌,  а пока у нас  в сантименте 65%  медведей  

у Вас на скрине в правом верхнем углу есть надпись "прятать стра" - спрячьте этот артифакт...   

ТР 1.0811 последний в этом росте...‌

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Renat Akhtyamov:
http://izvestia.ru/news/670259

ну что там с брекзитом? через пару лет?

мож, теперь, и в 1.57... соберутся???‌

и паритет:

 
Lesorub:

ну что там с брекзитом? через пару лет?

мож, теперь, и в 1.57... соберутся???‌

и паритет:


‌Это на данном этапе Лесоруб получаются ордера в короткую, тепрь ждем подтверждения(откат, на торговка) и принимаем дальнейший план торговли.

Евро красава да и всё остальное норм.‌

Ладно удачи. ‌

 
Sergey Novokhatskiy:

теперь можно и скрин выложить, почти все ордера закрылись:

‌Это на данном этапе Лесоруб получаются ордера в короткую, тепрь ждем подтверждения(откат, на торговка) и принимаем дальнейший план торговли.

Евро красава да и всё остальное норм.‌

Ладно удачи. ‌

Удача нам только снится...     
 
Lesorub:

ну что там с брекзитом? через пару лет?

мож, теперь, и в 1.57... соберутся???‌

и паритет:

Полеты на 5700 пунктов - это явный перебор. Такой свечки не будет.
 
Renat Akhtyamov:
Полеты на 5700 пунктов - это явный перебор. Такой свечки не будет.
я не про свечу, я про направление (шухер то отменяется...)
[Удален]  
Lesorub:

у Вас на скрине в правом верхнем углу есть надпись "прятать стра" - спрячьте этот артифакт...   

ТР 1.0811 последний в этом росте...‌

все пока по расписанию ... как локомотив по рельсам  ...


 
Alexander Antoshkin:

все пока по расписанию ... как локомотив по рельсам  ...


еще раз повторюсь - совиный бред...

ляжет и этот мартин под поезд безотката‌

 
Alexander Antoshkin:

А как придумаете так и называйте...

у каждого уважающего себя борыги  есть две книги  одна для налоговой ,другая  для себе(черная  такая)

отчеты СМЕ по опциону это книга для налоговой  там все правильно  , комар носа не подточит‌ ...

а  вот  внутренние долговые  дела (быкомедвеей)  это большей секрет как высчитывать ....

желтая линия это долги  прежних дел ‌ медведей

красная линия это долги  прежних дел ‌ быков

ок. как раз примерно так и должны выглядеть уровни по опцам если всё правильно посчитано.
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