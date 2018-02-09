FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 852
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перезайду лимитами ...
говорят в Москве кур доЯт...
да ладно , "не говорят", я исследование проводил по 2 годам. сдрысни.
Наберусь с утра пораньше Евры ...
ну так сдрысни и проведи еще одно. не мучь людям голову
иди на фиг. я людей спрашивал, а не тебя придурка.
думается тебе в бан пора. на подумать о своём поведении. разговор окончен. удачи тебе. и в твоих "исследованиях" в том числе
и тебе "удачи" )))
Доброго дня Господа Трейдеры!
Куплю. Последняя сделка в этом году! С наступающим Новым Годом!
фьючерс на Канадца (спот зеркально)...
все дело в Кукле и его хотелках ...
На фьюче я буду так же ванговать.....только зеркально. Там можно было отъёхать и в обратную сторону,собственно,чего я и предполагал ошибочно.
А вот как ты угадал хотелки Кукла это интересно. На графиках у тебя частенько вижу какие-то "сквозные" уровни в историю,исторические или ещё какие?
На фьюче я буду так же ванговать.....только зеркально. Там можно было отъёхать и в обратную сторону,собственно,чего я и предполагал ошибочно.
А вот как ты угадал хотелки Кукла это интересно. На графиках у тебя частенько вижу какие-то "сквозные" уровни в историю,исторические или ещё какие?
Хаи да лоу на истории...
а цели от палок
Наберусь с утра пораньше Евры ...
Всех с наступающим новым годом. У меня вопрос, Lesorub а где вы стопы ставите?
Всех с наступающим новым годом. У меня вопрос, Lesorub а где вы стопы ставите?
стоп - депо...