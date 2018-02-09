FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 852

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перезайду лимитами ...


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podotr:
говорят в Москве кур доЯт...

да ладно , "не говорят", я исследование проводил по 2 годам. сдрысни.

 

Наберусь с утра пораньше Евры ...



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podotr:
ну так сдрысни и проведи еще одно. не мучь людям голову

иди на фиг. я людей спрашивал, а не тебя придурка.

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podotr:
думается тебе в бан пора. на подумать о своём поведении. разговор окончен. удачи тебе. и в твоих "исследованиях" в том числе

и тебе "удачи" )))

 

Доброго дня Господа Трейдеры!

Куплю. Последняя сделка в этом году! С наступающим Новым Годом!

 
Lesorub:

фьючерс на Канадца (спот зеркально)...

все дело в Кукле и его хотелках ...


На фьюче я буду так же ванговать.....только зеркально. Там можно было отъёхать и в обратную сторону,собственно,чего я и предполагал ошибочно.


А вот как ты угадал хотелки Кукла это интересно. На графиках у тебя частенько вижу какие-то "сквозные" уровни в историю,исторические или ещё какие?

 
Vadens:

На фьюче я буду так же ванговать.....только зеркально. Там можно было отъёхать и в обратную сторону,собственно,чего я и предполагал ошибочно.


А вот как ты угадал хотелки Кукла это интересно. На графиках у тебя частенько вижу какие-то "сквозные" уровни в историю,исторические или ещё какие?

Хаи да лоу на истории...

а цели от палок

 
Lesorub:

Наберусь с утра пораньше Евры ...




Всех с наступающим новым годом. У меня вопрос, Lesorub а где вы стопы ставите?

 
ol7x:

Всех с наступающим новым годом. У меня вопрос, Lesorub а где вы стопы ставите?

стоп - депо...

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