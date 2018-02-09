FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 533
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Весь июль пугали интервенцией, народ понятно продавал, ну а она понятно крепнет, и цена прёт против набранного.
Судя по технике, упёрлись в поддержку, есть шанс на отскок, но он мизерный, цель пока вижу 105
Да нам по боку...
а, СОТ - это фьючерсы, а не форекс. короче, нафиг надо.
походу, позиции институционалов на форе нигде не посмотреть.
а, СОТ - это фьючерсы, а не форекс. короче, нафиг надо.
походу, позиции институционалов на форе нигде не посмотреть.
Почему, в будущих котировках на графике они отобразятся)
БИТКОИН - хроника большого кидалова...
Я продал до 1,04
Читал такое.
Логика - бакса на рынке станет больше, т.к. вывалится из России. Инфлейшен. Т.е. индекс бакса в рост.
Если товара (бакса) будет много, то это говорит о его избытке.И цена его будет падать, а не расти.
Если товара (бакса) будет много, то это говорит о его избытке.И цена его будет падать, а не расти.
ок
а в 90-х годах почему тогда у рубля нули прибавлялись, то есть он рос в цене хошь сказать ???я же не зря написал "индекс"...
Да нам по боку...
Илья, попытай человека, может напишет стратеджи по палкам
У него руки чешутся тут:
https://www.mql5.com/ru/forum/213469/page12
Илья, попытай человека, может напишет стратеджи по палкам
У него руки чешутся тут:
https://www.mql5.com/ru/forum/213469/page12
И у кого есть работающая стратегия, тому нах та команда не нужна... Херню рукочес написал...
рыжик не жмот...