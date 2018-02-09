FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 533

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Vitaly Muzichenko:

Весь июль пугали интервенцией, народ понятно продавал, ну а она понятно крепнет, и цена прёт против набранного.

Судя по технике, упёрлись в поддержку, есть шанс на отскок, но он мизерный, цель пока вижу 105

Да нам по боку...


 

а, СОТ - это фьючерсы, а не форекс. короче, нафиг надо.
походу, позиции институционалов на форе нигде не посмотреть.

 
igrok333:

а, СОТ - это фьючерсы, а не форекс. короче, нафиг надо.
походу, позиции институционалов на форе нигде не посмотреть.

Почему, в будущих котировках на графике они отобразятся)

 

БИТКОИН - хроника большого кидалова...   


 
Renat Akhtyamov:
Я продал до 1,04
а когда Евро была по 1,3900 там покупал ?
 
Renat Akhtyamov:

Читал такое.

Логика - бакса на рынке станет больше, т.к. вывалится из России. Инфлейшен. Т.е. индекс бакса в рост.


Если товара (бакса) будет много, то это говорит о его избытке.И цена его будет падать, а не расти.

 
tuma_news:


Если товара (бакса) будет много, то это говорит о его избытке.И цена его будет падать, а не расти.

ок

а в 90-х годах почему тогда у рубля нули прибавлялись, то есть он рос в цене хошь сказать ???

я же не зря написал "индекс"...
 
Lesorub:

Да нам по боку...

Илья, попытай человека, может напишет стратеджи по палкам

У него руки чешутся тут:

https://www.mql5.com/ru/forum/213469/page12

Создаем команду для написания бота
Создаем команду для написания бота
  • 2017.08.14
  • www.mql5.com
Есть идея создания команды в формате 10/10 для написания торгового бота на форекс...
 
Renat Akhtyamov:

Илья, попытай человека, может напишет стратеджи по палкам

У него руки чешутся тут:

https://www.mql5.com/ru/forum/213469/page12

Возможный загон в противоход убьет и этого, еще не родившегося бота...
И  у кого есть работающая стратегия, тому нах та команда не нужна... Херню рукочес написал...
 

рыжик не жмот...



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