FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 421
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чую - скоро поржем. С еврой будет также как по фунту
Чё стряслось? За что "криптовалютчика" забонили? Я пол дня ждал вразумительную ответную тираду видать не хватило ума на вразумительную... лишь на оскорбления
Наверно за ярый фанатизм криптоманьяка, хотел всех наставить на путь истинный...все валюты и акции к нулю опустил - кто ж такое потерпит...в ЕС ему надо, в ЕС - там все проглотят... но по любому за криитой будущее, в этом он прав...пока будет цифра - наштампуют еще много всего...а чем платить...а тем же самым...))
Если еще учесть,что квантовые на подходе...так тем паче 100%...а разницы нет чем меняться - что удобней тем и заменяются...))
Последняя декада месяца бедна фундаментальными новостями. А ФРС обещали улучшение показателей по США. Так что скорее всего далеко вверх не угонят.
предполагаю, что в начале июня попрем обратно, не раньше.
Не плачь, дидье на три года всё расписал
Наверно за ярый фанатизм криптоманьяка, хотел всех наставить на путь истинный...все валюты и акции к нулю опустил - кто ж такое потерпит...в ЕС ему надо, в ЕС - там все проглотят... но по любому за криитой будущее, в этом он прав...пока будет цифра - наштампуют еще много всего...а чем платить...а тем же самым...))
Если еще учесть,что квантовые на подходе...так тем паче 100%...а разницы нет чем меняться - что удобней тем и заменяются...))
ну мош за блокчейн и будущее, но что т я сомневаюсь, что именно за битком!!! это пилотный проект. прототип, ёпта. да и окромя него этого добра хватает - как крыс и таксистов. каждый второй на коленке клепает очередной хайп
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page327#comment_4898927
Вот терь мона и на откат
https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1231#comment_3853919
Эт я к чему? Тут некоторые упыри считали, что я продал жгите дальше.
Эт я к чему? Тут некоторые упыри считали, что я продал жгите дальше.
Ты не эти картинки показывай, а те где у тебя по еврику стрелочка на 1.05 смотрит :)
ждал откат. прогноз на пару дней. и чего? ну дальше поехали. бывает. а ты думаешь на 05 не вернемся?