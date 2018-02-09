FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 421

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Renat Akhtyamov:
чую - скоро поржем. С еврой будет также как по фунту
Последняя декада месяца бедна фундаментальными новостями. А ФРС обещали улучшение показателей по США. Так что скорее всего далеко вверх не угонят.
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Чё стряслось? За что "криптовалютчика" забонили? Я пол дня ждал вразумительную ответную тираду  видать не хватило ума на вразумительную... лишь на оскорбления
 
mmmoguschiy-new:
Чё стряслось? За что "криптовалютчика" забонили? Я пол дня ждал вразумительную ответную тираду  видать не хватило ума на вразумительную... лишь на оскорбления

Наверно за ярый фанатизм криптоманьяка, хотел всех наставить на путь истинный...все валюты и акции к нулю опустил - кто ж такое потерпит...в ЕС ему надо, в ЕС - там все проглотят... но по любому за криитой будущее, в этом он прав...пока будет цифра - наштампуют еще много всего...а чем платить...а тем же самым...))

Если еще учесть,что квантовые на подходе...так тем паче 100%...а разницы нет чем меняться - что удобней тем и заменяются...))

 
Vadim Baklanov:
Последняя декада месяца бедна фундаментальными новостями. А ФРС обещали улучшение показателей по США. Так что скорее всего далеко вверх не угонят.
предполагаю, что в начале июня попрем обратно, не раньше.
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Renat Akhtyamov:
предполагаю, что в начале июня попрем обратно, не раньше.


Не плачь, дидье на три года всё расписал 

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Сергей Криушин:

Наверно за ярый фанатизм криптоманьяка, хотел всех наставить на путь истинный...все валюты и акции к нулю опустил - кто ж такое потерпит...в ЕС ему надо, в ЕС - там все проглотят... но по любому за криитой будущее, в этом он прав...пока будет цифра - наштампуют еще много всего...а чем платить...а тем же самым...))

Если еще учесть,что квантовые на подходе...так тем паче 100%...а разницы нет чем меняться - что удобней тем и заменяются...))


ну мош за блокчейн и будущее, но что т я сомневаюсь, что именно за битком!!! это пилотный проект. прототип, ёпта. да и окромя него этого добра хватает - как крыс и таксистов. каждый второй на коленке клепает очередной хайп
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это вам не это (с) прапор с ДМБ





https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page327#comment_4898927

Вот терь мона и на откат
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.04.18
  • www.mql5.com
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Я уш об этом вообще молчу


https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1231#comment_3853919

Эт я к чему? Тут некоторые упыри считали, что я продал  жгите дальше.
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
  • 2016.11.20
  • www.mql5.com
Скриншоты торговой платформы MetaTrader.
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mmmoguschiy-new:

Эт я к чему? Тут некоторые упыри считали, что я продал  жгите дальше.
Ты не эти картинки показывай, а те где у тебя по еврику стрелочка на 1.05 смотрит :) А то панимаешь хитрый какой, сразу в разные стороны прогнозирует, а потом типа прогнозы сбылись.
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Vadim Baklanov:
Ты не эти картинки показывай, а те где у тебя по еврику стрелочка на 1.05 смотрит :)

ждал откат. прогноз на пару дней. и чего? ну дальше поехали. бывает. а ты думаешь на 05 не вернемся? 
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