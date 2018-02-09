FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 831

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Renat Akhtyamov:
Фора не так щедра. Сначала чистит путь, а потом прордолжает топать

Ну,тебя понесло! В эмоции,типа как у меня камни,цена спотыкается и матюкается.........такую сказку я сам могу рассказать-расплачешься.

...А,дописал-ну понятно.

 
Vadens:

Ну,тебя понесло! В эмоции,типа как у меня камни,цена спотыкается и матюкается.........такую сказку я сам могу рассказать-расплачешься.

Похоже на то, что не дочитал ты постик до конца
 
Renat Akhtyamov:
Похоже на то, что не дочитал ты постик до конца

Уже дочитал.

 
Renat Akhtyamov:
Похоже на то, что не дочитал ты постик до конца

Как относишься к покупке евры на 1688?

 
Vadens:

Как относишься к покупке евры на 1688?

Если вынесут 1720, то закрывать полностью продажи не надо раньше чем 1550, ну и там ужо тариться.

Если не вынесут, то 1688 - это везение и я лично по прежнему жду еву на 1.21

На данный момент я до сих пор покупаю

 
Lesorub:

Своп в тему и ходу ему еще прилично...



Кстати,бывает валюты трендами выстраиваются против свопа,приходится среднесрочный вход ждать и в это время занимаюсь скальпом против свопа. Затем попадаю в безоткат и еле уношу ноги-усредняюсь.

 
Renat Akhtyamov:

Если вынесут 1720, то закрывать продажи не надо раньше чем 1550, ну и там ужо тариться.

Не вынесут - 1688 - это везение и я лично по прежнему жду еву на 1.21

На данный момент я до сих пор покупаю


Высоковато.....до этого можно заработать на Гаваи,но будет,т.к. этот индюшок у меня крайне неповоротливый и не гнётся под ставку.

 

Ну что, кто чем на неделе будет торговать?            


Какие пары под прицелом?                              

 
Lesorub:

Ну что, кто чем на неделе будет торговать?

Какие пары под прицелом?

Пока тока евро

Готовлю прогу на биток, но пока не готов.

 
Lesorub:

Ну что, кто чем на неделе будет торговать?

Какие пары под прицелом?                              




Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать ..... 


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