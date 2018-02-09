FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 831
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Фора не так щедра. Сначала чистит путь, а потом прордолжает топать
Ну,тебя понесло! В эмоции,типа как у меня камни,цена спотыкается и матюкается.........такую сказку я сам могу рассказать-расплачешься.
...А,дописал-ну понятно.
Ну,тебя понесло! В эмоции,типа как у меня камни,цена спотыкается и матюкается.........такую сказку я сам могу рассказать-расплачешься.
Похоже на то, что не дочитал ты постик до конца
Уже дочитал.
Похоже на то, что не дочитал ты постик до конца
Как относишься к покупке евры на 1688?
Как относишься к покупке евры на 1688?
Если вынесут 1720, то закрывать полностью продажи не надо раньше чем 1550, ну и там ужо тариться.
Если не вынесут, то 1688 - это везение и я лично по прежнему жду еву на 1.21
На данный момент я до сих пор покупаю
Своп в тему и ходу ему еще прилично...
Кстати,бывает валюты трендами выстраиваются против свопа,приходится среднесрочный вход ждать и в это время занимаюсь скальпом против свопа. Затем попадаю в безоткат и еле уношу ноги-усредняюсь.
Если вынесут 1720, то закрывать продажи не надо раньше чем 1550, ну и там ужо тариться.
Не вынесут - 1688 - это везение и я лично по прежнему жду еву на 1.21
На данный момент я до сих пор покупаю
Высоковато.....до этого можно заработать на Гаваи,но будет,т.к. этот индюшок у меня крайне неповоротливый и не гнётся под ставку.
Ну что, кто чем на неделе будет торговать?
Какие пары под прицелом?
Ну что, кто чем на неделе будет торговать?
Какие пары под прицелом?
Пока тока евро
Готовлю прогу на биток, но пока не готов.
Ну что, кто чем на неделе будет торговать?
Какие пары под прицелом?
Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать .....