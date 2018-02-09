FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 447
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Уже было сегодня 1,1240.
Или ещё раз ожидается?
это еще от вчера ожидается 1.1240 но ее немного перебили пип на 20, та шо 1.1165 примерно жду.
5 июня по Н4 12:00 или на 16:00 свечах жду некую вершину или вершину на 13 этаже. ( 1.1313 - 1.1367)
по квадрату люди рассчитали 6 июня +/- день, два, а у меня пятое.
Хорошую бороду нарисовали внизу)
Стерва))) Закрылась? Ты течёшь от того,что цена пришла туда,где продала?( а могла бы и закрыться на 1,1110)
Вон сколько мнений))) Рена покупает , у меня продажи сигналы.
Не запуталась в этой каше информации ? )))
Спасибо!
ЗЛОЙ ТАКОЙ. ЧТО С ТОБОЙ?
ДЕПО У МЕНЯ НА МЕСТЕ, ГОНЯЮ СОВУШКУ.
ЕВРА БУДЕТ ТАМ ГДЕ НАДО. НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ(
p.s продажи у меня
ЗЛОЙ ТАКОЙ. ЧТО С ТОБОЙ?
ДЕПО У МЕНЯ НА МЕСТЕ, ГОНЯЮ СОВУШКУ.
ЕВРА БУДЕТ ТАМ ГДЕ НАДО. НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ(
p.s продажи у меня
полагаю, Вы увидите шпилю вверх
1.1325 первая, 1.1500 вторая (долги...)
и основание: селл сетап на неделях Чифа...
ЗЛОЙ ТАКОЙ. ЧТО С ТОБОЙ?
ДЕПО У МЕНЯ НА МЕСТЕ, ГОНЯЮ СОВУШКУ.
ЕВРА БУДЕТ ТАМ ГДЕ НАДО. НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ(
p.s продажи у меня
полагаю, Вы увидите шпилю вверх
1.1325 первая, 1.1500 вторая (долги...)
и основание: селл сетап на неделях Чифа...
1.135 писала (очень может быть).
Если 1.15 просто ж..., однако есть у меня некоторые сомнения на этот счет.
Мы даже 1.128 не достали. Как после этого уровня повела бы себя цена?
Ну и чиф я считаю-это не евра)
1.135 писала (очень может быть).
Если 1.15 просто ж..., однако есть у меня некоторые сомнения на этот счет.
Мы даже 1.128 не достали. Как после этого уровня повела бы себя цена?
Ну и чиф я считаю-это не евра)
..., а зеркальное отображение евры
Угу. Зеркальце только кривое. Не мелочитесь, возьмите недельки.)))
Угу. Зеркальце только кривое. Не мелочитесь, возьмите недельки.)))
Разница в кроссе, но он же не ходит по прямой
Завтра отвяжут, что тогда будет?
Я рассматриваю эти графики отдельно.
Швейцария может себе позволить любые игры со своей валютой в отличии от Евросоюза и чем дольше франк привязан к евро, тем дальше он улетит.)
p.s. Оанда с % тоже не показатель.)
..., а зеркальное отображение евры
есть сигнал и на Евре: