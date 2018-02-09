FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 447

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tuma_news:

Уже было сегодня 1,1240.

Или ещё раз ожидается?


это еще от вчера ожидается 1.1240 но ее немного перебили пип на 20, та шо 1.1165 примерно жду.
5 июня по Н4 12:00 или на 16:00 свечах жду некую вершину или вершину на 13 этаже. ( 1.1313 - 1.1367)
по квадрату люди рассчитали 6 июня +/- день, два, а у меня пятое.
 
tuma_news:

Хорошую бороду  нарисовали  внизу)

Стерва))) Закрылась?  Ты течёшь от того,что цена пришла туда,где продала?( а могла бы и закрыться на 1,1110)

Вон сколько  мнений))) Рена  покупает , у меня  продажи сигналы.

Не запуталась  в этой  каше информации ? )))

Спасибо!


ЗЛОЙ ТАКОЙ. ЧТО С ТОБОЙ?

ДЕПО У МЕНЯ НА МЕСТЕ, ГОНЯЮ СОВУШКУ.

ЕВРА БУДЕТ ТАМ ГДЕ НАДО. НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ(

p.s продажи у меня

 
sterva:


ЗЛОЙ ТАКОЙ. ЧТО С ТОБОЙ?

ДЕПО У МЕНЯ НА МЕСТЕ, ГОНЯЮ СОВУШКУ.

ЕВРА БУДЕТ ТАМ ГДЕ НАДО. НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ(

p.s продажи у меня

полагаю, Вы увидите шпилю вверх

1.1325 первая, 1.1500 вторая (долги...)

и основание: селл сетап на неделях Чифа...



 
sterva:


ЗЛОЙ ТАКОЙ. ЧТО С ТОБОЙ?

ДЕПО У МЕНЯ НА МЕСТЕ, ГОНЯЮ СОВУШКУ.

ЕВРА БУДЕТ ТАМ ГДЕ НАДО. НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ(

p.s продажи у меня


 
Lesorub:

полагаю, Вы увидите шпилю вверх

1.1325 первая, 1.1500 вторая (долги...)

и основание: селл сетап на неделях Чифа...




1.135 писала (очень может быть).

Если 1.15 просто ж..., однако есть у меня некоторые сомнения на этот счет.

Мы даже 1.128 не достали. Как после этого уровня повела бы себя цена?

Ну и чиф я считаю-это не евра)

 
sterva:


1.135 писала (очень может быть).

Если 1.15 просто ж..., однако есть у меня некоторые сомнения на этот счет.

Мы даже 1.128 не достали. Как после этого уровня повела бы себя цена?

Ну и чиф я считаю-это не евра)

..., а зеркальное отображение евры
 
Renat Akhtyamov:
..., а зеркальное отображение евры

Угу. Зеркальце только кривое. Не мелочитесь, возьмите недельки.)))
 
sterva:

Угу. Зеркальце только кривое. Не мелочитесь, возьмите недельки.)))
Разница в кроссе, но он же не ходит по прямой
 
Renat Akhtyamov:
Разница в кроссе, но он же не ходит по прямой


Завтра отвяжут, что тогда будет?

Я рассматриваю эти графики отдельно. 

Швейцария может себе позволить любые игры со своей валютой в отличии от Евросоюза и чем дольше франк привязан к евро, тем дальше он улетит.)

p.s. Оанда с % тоже не показатель.)

 
Renat Akhtyamov:
..., а зеркальное отображение евры

есть сигнал и на Евре:


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