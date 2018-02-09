FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 488

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Lesorub:

а чеб в 1.1450 не пульнуть ?


Чиф долг:

не хватает кульминации...

И я говорю - чумачедчие, куда еву погнали ???
 
Renat Akhtyamov:
И я говорю - чумачедчие, куда еву погнали ???

ниже 1.1260 и 1.1170 ближайшие долги...

 
Lesorub:

ниже 1.1260 и 1.1170 ближайшие долги...

Всё об этом говорит, кроме Оанды и свопов.

Поддерживаю.

 
Renat Akhtyamov:

Всё об этом говорит, кроме Оанды и свопов.

Поддерживаю.

а свопы чем плохи, сейчас шорт +5.2пп

 

посмотрю, читает ли КУКЛ форум...


 

Привет прогнозисты!

пару USDCAD купить? Купил)


на Н1


 
Sergey Novokhatskiy:

а свопы чем плохи, сейчас шорт +5.2пп

Нормально идет. Непринужденно, так скажем.

Кстати, своп у меня такой аж от 1,11, ни разу не изменился.

Вот я и начал смотреть свопы у других...
 
Alexander Ivanov:

Привет прогнозисты!

пару USDCAD купить? Купил)


на Н1



А зачем знак вопроса?)

И зачем купил?

 
sterva:

А зачем знак вопроса?)

И зачем купил?


Купил по сигналу.

 

брыкается пара USDCAD ))  эх оседлать бы хорошенько.

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