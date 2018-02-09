FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 488
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а чеб в 1.1450 не пульнуть ?
Чиф долг:
не хватает кульминации...
И я говорю - чумачедчие, куда еву погнали ???
ниже 1.1260 и 1.1170 ближайшие долги...
ниже 1.1260 и 1.1170 ближайшие долги...
Всё об этом говорит, кроме Оанды и свопов.
Поддерживаю.
Всё об этом говорит, кроме Оанды и свопов.
Поддерживаю.
а свопы чем плохи, сейчас шорт +5.2пп
посмотрю, читает ли КУКЛ форум...
Привет прогнозисты!
пару USDCAD купить? Купил)
на Н1
а свопы чем плохи, сейчас шорт +5.2пп
Нормально идет. Непринужденно, так скажем.
Кстати, своп у меня такой аж от 1,11, ни разу не изменился.Вот я и начал смотреть свопы у других...
Привет прогнозисты!
пару USDCAD купить? Купил)
на Н1
А зачем знак вопроса?)
И зачем купил?
А зачем знак вопроса?)
И зачем купил?
Купил по сигналу.
брыкается пара USDCAD )) эх оседлать бы хорошенько.