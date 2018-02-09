FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 614

Новый комментарий
 
Lesorub:

Итак, предлагаю вернуться к теме!

На очереди рассмотрение планов по паре EURJPY с целью извлечения прибыли в 300 п.

Какая есть мысля???             


можно примерные координаты?

я только вижу сделку в оторой месяц висеть для этого
 
Mickey Moose:

можно примерные координаты?

я только вижу сделку в оторой месяц висеть для этого

ну нарисуйте тогда и обоснуйте месяц висения в сделке...

 

вчера давал вход по паре EURAUD:


Михаил Светлов, ту - ту...       

 
Lesorub:

ну нарисуйте тогда и обоснуйте месяц висения в сделке...


какой "обоснуйте"

?

ваша же идея

 
Mickey Moose:

какой "обоснуйте"

?

ваша же идея

если нет мнений, то нет и обсуждений...


тогда будет готовое решение:


 
Lesorub:

если нет мнений, то нет и обсуждений...


тогда будет готовое решение:




А почему в привычной паре набором не взять?

 
Sure
 
Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что обучать сети лучше на чистых ценовых данных, а не на индикаторах, которые обычно усредняют, т.е. вносят запаздывание.
Например побарно задавать High и Low, тиковые и реальные объемы - итого 4 входа на бар.

Для того, чтобы сеть поняла форму кривой, нужно скормить ей например 100 бар - итого 400 входов для нейросети.
История обучения за 3 месяца на М1 - около 50000 бар.
Что думаете о таком подходе?
Сколько внутренних слоев сделать? Видимо тоже надо много, например 400-100-25-1

Полагаю такая сеть будет очень долго обучаться. И возможно найдет не самые оптимальные параметры.

А если 1000 или 2000 входов сделать? Вообще нереально будет чего-то добиться?

 
New version 3.48 of the product AreaFiftyOne Free: New version 3.48 of the product AreaFiftyOne Free is available
 
Что случилось с комментами? Опять хакеры?
Или очередная солнечная вспышка в голову ударила???
1...607608609610611612613614615616617618619620621...878
Новый комментарий