FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 614
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Итак, предлагаю вернуться к теме!
На очереди рассмотрение планов по паре EURJPY с целью извлечения прибыли в 300 п.
Какая есть мысля???
можно примерные координаты?я только вижу сделку в оторой месяц висеть для этого
можно примерные координаты?я только вижу сделку в оторой месяц висеть для этого
ну нарисуйте тогда и обоснуйте месяц висения в сделке...
вчера давал вход по паре EURAUD:
Михаил Светлов, ту - ту...
ну нарисуйте тогда и обоснуйте месяц висения в сделке...
какой "обоснуйте"
?
ваша же идея
какой "обоснуйте"
?
ваша же идея
если нет мнений, то нет и обсуждений...
тогда будет готовое решение:
если нет мнений, то нет и обсуждений...
тогда будет готовое решение:
А почему в привычной паре набором не взять?
Например побарно задавать High и Low, тиковые и реальные объемы - итого 4 входа на бар.
Для того, чтобы сеть поняла форму кривой, нужно скормить ей например 100 бар - итого 400 входов для нейросети.
История обучения за 3 месяца на М1 - около 50000 бар.
Что думаете о таком подходе?
Сколько внутренних слоев сделать? Видимо тоже надо много, например 400-100-25-1
Полагаю такая сеть будет очень долго обучаться. И возможно найдет не самые оптимальные параметры.
А если 1000 или 2000 входов сделать? Вообще нереально будет чего-то добиться?
Или очередная солнечная вспышка в голову ударила???