FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 787

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Renat Akhtyamov:



 
Renat Akhtyamov:

Т.е. евро/ауди покупаем?

Да,ну нах! 

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1035 пунктов лишние чтоли?

Ну давай, вспомним про этот пост как нибудь.


Понимаю твою иронию,т.к. купить как раз и будет по основному тренду,но покупать против таких тормозух я ссу. Я набираю продажи и посмотрю на формацию отката или в целевую зону или аварийно на красной линии. ХЗ,посмотрим.


 
Vadens:

Понимаю твою иронию,т.к. купить как раз и будет по основному тренду,но покупать против таких тормозух я ссу. Я набираю продажи и посмотрю на формацию отката или в целевую зону или аварийно на красной линии. ХЗ,посмотрим.

Ок. Понаблюдаем.

Попозжа еще раз вернемся к этому.

 
Renat Akhtyamov:

Ок. Понаблюдаем.

Попозжа еще раз вернемся к этому.


Даже если вынесет счёт на этом кроссе,то в таких местах покупать всё равно не буду. Я старой закалки и в таких местах бай-сигналов не вижу.

Судя по тому,что евру не исключаю в 20-21й,да и целевая фибо-траектория вверху,то готовлюсь к захвату следующих лимитов.

 
Vadens:

Даже если вынесет счёт на этом кроссе,то в таких местах покупать всё равно не буду. Я старой закалки и в таких местах бай-сигналов не вижу.

Судя по тому,что евру не исключаю в 20-21й,да и целевая фибо-траектория вверху,то готовлюсь к захвату следующих лимитов.

Если вспомнить начало обсуждения покупки еврауди, я просто советовал тогда взглянуть на Оанду и не париться.

как мы видим, результат прогнозируемой 2 недели назад сделки уже положительный

не более...

 
фунт продажа 3520, стоп 20п тейк 1000п, не пропустите! Маленький стоп, а потенциал как у слона)
 
Dmitry Chepik:
фунт продажа 3520, стоп 20п тейк 1000п, не пропустите! Маленький стоп, а потенциал как у слона)

Спасибо!

Про стоп очень понравилось.

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо!

Про стоп очень понравилось.

можно 50 поставить, чтоб наверняка, есть конечно вероятность, что шпильку сделают и развернут, но предполагаю, что сегодняшний хай не обновят ближайшие год-два...

 

держу фунт на пульсе

 
Renat Akhtyamov:

Если вспомнить начало обсуждения покупки еврауди, я просто советовал тогда взглянуть на Оанду и не париться.

как мы видим, результат прогнозируемой 2 недели назад сделки уже положительный

не более...


Оанда не врёт,как у Лесоруба палки? 

Кстати,я тогда был уверен,что кросс будет расти,а иначе как я раскрою веер,но в том месте входить тейком в сторону импульсов я попросту не умею. Плюс,из-за большого периода мне нужен был +своп. Опять же -свопом можно войти по тренду,с уверенностью в быстром проходе,но чё то нет у мну такой уверенности,когда прёшь грудью на два сильнейших тормозных импульса.

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