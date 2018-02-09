FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 787
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Т.е. евро/ауди покупаем?
Да,ну нах!
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1035 пунктов лишние чтоли?
Ну давай, вспомним про этот пост как нибудь.
Понимаю твою иронию,т.к. купить как раз и будет по основному тренду,но покупать против таких тормозух я ссу. Я набираю продажи и посмотрю на формацию отката или в целевую зону или аварийно на красной линии. ХЗ,посмотрим.
Понимаю твою иронию,т.к. купить как раз и будет по основному тренду,но покупать против таких тормозух я ссу. Я набираю продажи и посмотрю на формацию отката или в целевую зону или аварийно на красной линии. ХЗ,посмотрим.
Ок. Понаблюдаем.
Попозжа еще раз вернемся к этому.
Ок. Понаблюдаем.
Попозжа еще раз вернемся к этому.
Даже если вынесет счёт на этом кроссе,то в таких местах покупать всё равно не буду. Я старой закалки и в таких местах бай-сигналов не вижу.
Судя по тому,что евру не исключаю в 20-21й,да и целевая фибо-траектория вверху,то готовлюсь к захвату следующих лимитов.
Даже если вынесет счёт на этом кроссе,то в таких местах покупать всё равно не буду. Я старой закалки и в таких местах бай-сигналов не вижу.
Судя по тому,что евру не исключаю в 20-21й,да и целевая фибо-траектория вверху,то готовлюсь к захвату следующих лимитов.
Если вспомнить начало обсуждения покупки еврауди, я просто советовал тогда взглянуть на Оанду и не париться.
как мы видим, результат прогнозируемой 2 недели назад сделки уже положительный
не более...
фунт продажа 3520, стоп 20п тейк 1000п, не пропустите! Маленький стоп, а потенциал как у слона)
Спасибо!
Про стоп очень понравилось.
Спасибо!
Про стоп очень понравилось.
можно 50 поставить, чтоб наверняка, есть конечно вероятность, что шпильку сделают и развернут, но предполагаю, что сегодняшний хай не обновят ближайшие год-два...
держу фунт на пульсе
Если вспомнить начало обсуждения покупки еврауди, я просто советовал тогда взглянуть на Оанду и не париться.
как мы видим, результат прогнозируемой 2 недели назад сделки уже положительный
не более...
Оанда не врёт,как у Лесоруба палки?
Кстати,я тогда был уверен,что кросс будет расти,а иначе как я раскрою веер,но в том месте входить тейком в сторону импульсов я попросту не умею. Плюс,из-за большого периода мне нужен был +своп. Опять же -свопом можно войти по тренду,с уверенностью в быстром проходе,но чё то нет у мну такой уверенности,когда прёшь грудью на два сильнейших тормозных импульса.