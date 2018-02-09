FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 331

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Alekseu Fedotov:
Нет, это реальные сделки.


У Криушина реальные сделки,по крайней мере демка,а у тебя стрелки индюковые. 

Я ведь беспокоюсь о себе,если вдруг у тебя там ордера вместо стрелок как-то спрятаны,то ты гуру и я первым хочу вкусить твоей мудрости и стать твоим учеником. Тем более,что на Канарах ещё ни разу не был.



 
Darirunu:

Во что веруете ? В них?
 Вы сюда наверно умничать пришли... так я вам скажу, что вы не туда попали... здесь даже по одному вопросу определяют уровень подготовки и притязаний... но женскому полу это простительно...
 
Vadens:


У Криушина реальные сделки,по крайней мере демка,а у тебя стрелки индюковые. 

Я ведь беспокоюсь о себе,если вдруг у тебя там ордера вместо стрелок как-то спрятаны,то ты гуру и я первым хочу вкусить твоей мудрости и стать твоим учеником. Тем более,что на Канарах ещё ни разу не был.



 не хочет показывать... реал не реал, какая разница, главное чел смыслит и в правильном направлении стрелок...может чему-то и научит или поделиться если захочет... мы ж тут все добровольцы-косомольцы...
 
Сергей Криушин:
 не хочет показывать... реал не реал, какая разница, главное чел смыслит и в правильном направлении стрелок...может чему-то и научит или поделиться если захочет... мы ж тут все добровольцы-косомольцы...

Эх!


 
Vadens:

Эх!


Эх, да где мои 17 лет...Были времена - были стремления вперед и выше, сейчас такого нет, сейчас быстрей в бандиты вступят чем в комсомол...перевернули сознание молодежи напрочь... у соседа вон кликуха  хайгитлер - им это прикол... слова не скажи - сразу в драку лезут...и не смотрят что пожилой...
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Darirunu:

А как назвать по вашему все что тут пишется одним словом?

клоака... Старый, не узнаю тебя в гриме! Признавайся - ты ли это? Что тебе до фунта? Как там евра? пол идём проламывать? 
 

Шо то фигню рисует...


//испытания продолжаются
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Renat Akhtyamov:

Шо то фигню рисует...



перехвалил я тебя вчера... чего в просадку то такую влетел?
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еву продал на откат(стрелка это сделка )

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как то так

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