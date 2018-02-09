FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 331
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Нет, это реальные сделки.
У Криушина реальные сделки,по крайней мере демка,а у тебя стрелки индюковые.
Я ведь беспокоюсь о себе,если вдруг у тебя там ордера вместо стрелок как-то спрятаны,то ты гуру и я первым хочу вкусить твоей мудрости и стать твоим учеником. Тем более,что на Канарах ещё ни разу не был.
Во что веруете ? В них?
У Криушина реальные сделки,по крайней мере демка,а у тебя стрелки индюковые.
Я ведь беспокоюсь о себе,если вдруг у тебя там ордера вместо стрелок как-то спрятаны,то ты гуру и я первым хочу вкусить твоей мудрости и стать твоим учеником. Тем более,что на Канарах ещё ни разу не был.
не хочет показывать... реал не реал, какая разница, главное чел смыслит и в правильном направлении стрелок...может чему-то и научит или поделиться если захочет... мы ж тут все добровольцы-косомольцы...
Эх!
Эх!
А как назвать по вашему все что тут пишется одним словом?
клоака... Старый, не узнаю тебя в гриме! Признавайся - ты ли это? Что тебе до фунта? Как там евра? пол идём проламывать?
Шо то фигню рисует...
//испытания продолжаются
Шо то фигню рисует...
перехвалил я тебя вчера... чего в просадку то такую влетел?