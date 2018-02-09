FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 66

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tuma_news:

...

А тем временем---------котировочная машинка гонит Евро вверх )

Спасибо!

Ну, вот исчезла дрожь в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек, -
Для остановки нет причин -
Иду, скользя...
И в мире нет таких вершин,

Что взять нельзя!


[Удален]  
Доброе утро . Вот такое виденье по канадцу .https://www.mql5.com/en/charts/6465290/usdcad-h1-templer-holdings-management
Chart USDCAD, H1, 2017.01.24 04:44 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
Chart USDCAD, H1, 2017.01.24 04:44 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: Templer Holdings Management ,Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Demo. Date: 2017.01.24 04:44 UTC.
 
Renat Akhtyamov:

Мне нельзя теперь переписываться в личке.

Видимо, я что то очень серьёзное нарыл.....

СРОЧНО!!!!

читаем, копируем всё подряд, вобщем всё что угодно, пока ветку не снесли:

https://www.mql5.com/ru/forum/167512

Диллера поменял?

Что написал непонятно. Пьяный такое не напишет.

Напиши полезное что- нибудь. Люди иногда читают. 

 
vaz:

Диллера поменял?

Что написал непонятно. Пьяный такое не напишет.

Напиши полезное что- нибудь. Люди иногда читают. 

С этого момента я - пас.

Только бизнес.

Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.

Плюсом такое:


Всем успеха !!!!!!

© new-rena

 
Renat Akhtyamov:

С этого момента я - пас.

Только бизнес.

Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.

Плюсом такое:


Всем успеха!
Это баг сайта ,админ уже разъяснял   
 
кю
 
Movlat Baghiyev:
Доброе утро . Вот такое виденье по канадцу .https://www.mql5.com/en/charts/6465290/usdcad-h1-templer-holdings-management
Скрин вижу, а прогноз то куда?
[Удален]  
Sergey Novokhatskiy:
Скрин вижу, а прогноз то куда?
Вниз конечно ,возможно после некоторой корректировки .И чем выше выше будет коррекция .чем глубже вниз уйдут ..
 
Movlat Baghiyev:
Вниз конечно ,возможно после некоторой корректировки .И чем выше выше будет коррекция .чем глубже вниз уйдут ..
а я в ближайшее время жду укрепления доллара ко всем парам, почему не знаю
[Удален]  
https://www.mql5.com/en/charts/6466886/gbpusd-m30-templer-holdings-management
Chart GBPUSD, M30, 2017.01.24 09:34 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
Chart GBPUSD, M30, 2017.01.24 09:34 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: GBPUSD. Periodicity: M30. Broker: Templer Holdings Management ,Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Demo. Date: 2017.01.24 09:34 UTC.
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