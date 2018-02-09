FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 66
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...
А тем временем---------котировочная машинка гонит Евро вверх )
Спасибо!
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек, -
Для остановки нет причин -
Иду, скользя...
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя!
Мне нельзя теперь переписываться в личке.
Видимо, я что то очень серьёзное нарыл.....
СРОЧНО!!!!
читаем, копируем всё подряд, вобщем всё что угодно, пока ветку не снесли:
https://www.mql5.com/ru/forum/167512
Диллера поменял?
Что написал непонятно. Пьяный такое не напишет.
Напиши полезное что- нибудь. Люди иногда читают.
Диллера поменял?
Что написал непонятно. Пьяный такое не напишет.
Напиши полезное что- нибудь. Люди иногда читают.
С этого момента я - пас.
Только бизнес.
Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.
Плюсом такое:
Всем успеха !!!!!!
© new-rena
С этого момента я - пас.
Только бизнес.
Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.
Плюсом такое:
Всем успеха!
Доброе утро . Вот такое виденье по канадцу .https://www.mql5.com/en/charts/6465290/usdcad-h1-templer-holdings-management
Скрин вижу, а прогноз то куда?
Вниз конечно ,возможно после некоторой корректировки .И чем выше выше будет коррекция .чем глубже вниз уйдут ..