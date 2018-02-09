FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 535

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Lesorub:

Если посмотреть, то тут Лунь, Киви при делах...

А фунтик проблемный, скорее всего пока.

Хотя и в покупках.


Дневка смотрелась, микро гэп и отката не было.

Если медленно пойдет дольюсь и в б/у.

Лунь замерз, а киви просел.

Пока так.)

 
sterva:

Дневка смотрелась, микро гэп и отката не было.

Если медленно пойдет дольюсь и в б/у.

Лунь замерз, а киви просел.

Пока так.)

Пишу же - стрем...


 

часть Киви на базе:


 

Евра откатит, встану в набор позы еще:


 

Лимит №1 на рыжике:


 

начало возможных покупок Чифа:


 
Lesorub:

начало возможных покупок Чифа:



А я думаю вниз еще сходим


 
Aleksandr Yakovlev:

А я думаю вниз еще сходим


Начало возможных покупок...


на Вашем графике

0.9582 я бы вышел по ТР

 
Lesorub:

Начало возможных покупок...


на Вашем графике

0.9582 я бы вышел по ТР


Там до тейка пунктов 20, думаю не стоит. Всеравно буду в +. А если все таки вниз сходим , так еще немного поймаю профита.

 

По нефти есть вход 46.80, ТР 49.24 ...

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