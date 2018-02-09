FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 535
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Если посмотреть, то тут Лунь, Киви при делах...
А фунтик проблемный, скорее всего пока.
Хотя и в покупках.
Дневка смотрелась, микро гэп и отката не было.
Если медленно пойдет дольюсь и в б/у.
Лунь замерз, а киви просел.
Пока так.)
Дневка смотрелась, микро гэп и отката не было.
Если медленно пойдет дольюсь и в б/у.
Лунь замерз, а киви просел.
Пока так.)
Пишу же - стрем...
часть Киви на базе:
Евра откатит, встану в набор позы еще:
Лимит №1 на рыжике:
начало возможных покупок Чифа:
начало возможных покупок Чифа:
А я думаю вниз еще сходим
А я думаю вниз еще сходим
Начало возможных покупок...
на Вашем графике
0.9582 я бы вышел по ТР
Начало возможных покупок...
на Вашем графике
0.9582 я бы вышел по ТР
Там до тейка пунктов 20, думаю не стоит. Всеравно буду в +. А если все таки вниз сходим , так еще немного поймаю профита.
По нефти есть вход 46.80, ТР 49.24 ...