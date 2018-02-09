FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 727

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Renat Akhtyamov:

Убедил.

Вернемся к программированию.

В который раз прошу у тебя ссылку в личку, но на этот раз я доведу начатое до конца.

Кидай ссыль в ЛС, погнали!

Ссылку на что??? На санкционные продукты???    


 
Lesorub:

Ссылку на что??? На санкционные продукты???     

на автора естественно. Он же пишет про свою систему где-то?

Пойду изучу сначала досканально. Затем что то напишу, покажу тебе, ну и потихонечку не за короткий срок получится  автоматически торгующая система.

 
Renat Akhtyamov:

на автора естественно. Он же пишет про свою систему где-то?

Пойду изучу сначала досканально. Затем что то напишу, покажу тебе, ну и потихонечку не за короткий срок получится  автоматически торгующая система.

Е - мое, уж сколько можно???

Я тыщщу раз все тебе отправлял!!!

Да и нах она тебе нужна?

Ведь у вас супер профиль рынка, на цену можно не смотреть... , все само собой торгуется    


Евра:


 

Привет всем сидельцам данной ветки. :0))

Интересная инфа, может кому пригодится выкладываю:


 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всем сидельцам данной ветки. :0))

Интересная инфа, может кому пригодится выкладываю:


Не пригодится.

Пригодится здесь и сейчас!!!


 
Lesorub:

Е - мое, уж сколько можно???

Я тыщщу раз все тебе отправлял!!!

Да и нах она тебе нужна?

Ведь у вас супер профиль рынка, на цену можно не смотреть... , все само собой торгуется    


Евра:

было бы в личке, не просил бы (от старого профиля осталась только аватарка, было несколько, свернули в один, без сохранения инфы)

супер - это среднесрок, а руки то чешутся

 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всем сидельцам данной ветки. :0))

Интересная инфа, может кому пригодится выкладываю:

да здравствует инфляция ! ?

долго ведь не продержат, все равно отразится на рынке

т.е. XXX/$ в ноль, есть повод разбогатеть?
 
Не нашёл поста за что Ренку нейтрализовали.
 
Vadens:
Не нашёл поста за что Ренку нейтрализовали.

жаль, хорошие мысли писал. бум надеяться, что не надолго.

 
Dmitry Chepik:

жаль, хорошие мысли писал. бум надеяться, что не надолго.

Всего на сутки

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