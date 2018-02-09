FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 727
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Убедил.
Вернемся к программированию.
В который раз прошу у тебя ссылку в личку, но на этот раз я доведу начатое до конца.
Кидай ссыль в ЛС, погнали!
Ссылку на что??? На санкционные продукты???
Ссылку на что??? На санкционные продукты???
на автора естественно. Он же пишет про свою систему где-то?
Пойду изучу сначала досканально. Затем что то напишу, покажу тебе, ну и потихонечку не за короткий срок получится автоматически торгующая система.
на автора естественно. Он же пишет про свою систему где-то?
Пойду изучу сначала досканально. Затем что то напишу, покажу тебе, ну и потихонечку не за короткий срок получится автоматически торгующая система.
Е - мое, уж сколько можно???
Я тыщщу раз все тебе отправлял!!!
Да и нах она тебе нужна?
Ведь у вас супер профиль рынка, на цену можно не смотреть... , все само собой торгуется
Евра:
Привет всем сидельцам данной ветки. :0))
Интересная инфа, может кому пригодится выкладываю:
Привет всем сидельцам данной ветки. :0))
Интересная инфа, может кому пригодится выкладываю:
Не пригодится.
Пригодится здесь и сейчас!!!
Е - мое, уж сколько можно???
Я тыщщу раз все тебе отправлял!!!
Да и нах она тебе нужна?
Ведь у вас супер профиль рынка, на цену можно не смотреть... , все само собой торгуется
Евра:
было бы в личке, не просил бы (от старого профиля осталась только аватарка, было несколько, свернули в один, без сохранения инфы)
супер - это среднесрок, а руки то чешутся
Привет всем сидельцам данной ветки. :0))
Интересная инфа, может кому пригодится выкладываю:
да здравствует инфляция ! ?
долго ведь не продержат, все равно отразится на рынкет.е. XXX/$ в ноль, есть повод разбогатеть?
Не нашёл поста за что Ренку нейтрализовали.
жаль, хорошие мысли писал. бум надеяться, что не надолго.
жаль, хорошие мысли писал. бум надеяться, что не надолго.
Всего на сутки