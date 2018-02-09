FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 475
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все на седня...
там формируется сигнал пока 60 на 40... на следующей неделе надо проверять.
Ранее писал есть вариант с выносом вверх.
Но у меня основные позиции по другим парам и уже давно:
Вот по паре NZDUSD уже правда всё закрылось.
Позиции сделал невидимыми... догадайтесь сами. :0))
это элементарно, одну стратегию торгуем и твой полугодовой балансик помню...
позиция невидима, если её цена совпадает с рыночной. А поскольку рыночная цена почти всегда лучшая, то...
в остальных случаях позиция светится, как два пальца об ..сфальт, будь она даже любого рода локом..
а если торгуешь больше одной пары, то там полный финиш, чтобы суметь от кукла спрятаться.
но я то не сомневаюсь в твоих способностях.
По выделенным суммируй эквити и сравни через недельку. Изменится ли в лучшую сторону?
это элементарно, одну стратегию торгуем и твой полугодовой отчетик помню...
позиция невидима, если её цена совпадает с рыночной. А поскольку рыночная цена почти всегда лучшая, то...
в остальных случаях позиция светится, как два пальца об ..сфальт, будь она даже любого рода локом..
а если торгуешь больше одной пары, то там полный финиш, чтобы суметь от кукла спрятаться.
но я то не сомневаюсь в твоих способностях.
По выделенным суммируй эквити и сравни через недельку. Изменится ли в лучшую сторону?
Ни чё не понял!
Какого-то путешественника,когда он полечил одного из папуасов,они его чуть не съели,чтобы стать такими же мудрыми. Так,что,если мы с ребятами тебя встретим...........хотелось бы,канешна,чтобы ты регулярно питался здоровой пищей.
Ни чё не понял!
Какого-то путешественника,когда он полечил одного из папуасов,они его чуть не съели,чтобы стать такими же мудрыми. Так,что,если мы с ребятами тебя встретим...........хотелось бы,канешна,чтобы ты регулярно питался здоровой пищей.
Писал я конкретному человеку, который здесь по более и по опытнее.
Я его понял, а он поймет меня.
Успешного дня!
Писал я конкретному человеку, который здесь по более и по опытнее.
Я его понял, а он поймет меня.
Успешного дня!
Флетую на своих кроссах.
Евра в откате,но не решился бы утверждать о сломе восходящей тенденции. Прокол шпилькой уровня,с возвратом под уровень,был красив и логичен.
по 83 скинут...
по 83 скинут...
вполне возможно
видел инфу в инете еще в начале июня, что рубль незначительно упадет во второй половине июня.//пара в рост
Лично я жду что евро прошибёт 1,1 в районе 25-26-го
вполне возможно
видел инфу в инете еще в начале июня, что рубль незначительно упадет во второй половине июня.
Лично я жду что евро прошибет паритет
а я жду 1.1478...
а я жду 1.1478...
дык она зеркальна рублю...
у кого зеркала, а у кого дрова...