FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 475

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все на седня...


 
Sergey Novokhatskiy:

там формируется сигнал пока 60 на 40... на следующей неделе надо проверять.

Ранее писал есть вариант с выносом вверх.

Но у меня основные позиции по другим парам и уже давно:

Вот по паре NZDUSD уже правда всё закрылось.

Позиции сделал невидимыми... догадайтесь сами.  :0))

это элементарно, одну стратегию торгуем и твой полугодовой балансик помню...

позиция невидима, если её цена совпадает с рыночной. А поскольку рыночная цена почти всегда лучшая, то...

в остальных случаях позиция светится, как два пальца об ..сфальт, будь она даже любого рода локом..

а если торгуешь больше одной пары, то там полный финиш, чтобы суметь от кукла спрятаться.

но я то не сомневаюсь в твоих способностях.

По выделенным суммируй эквити и сравни через недельку. Изменится ли в лучшую сторону?


 
Renat Akhtyamov:

это элементарно, одну стратегию торгуем и твой полугодовой отчетик помню...

позиция невидима, если её цена совпадает с рыночной. А поскольку рыночная цена почти всегда лучшая, то...

в остальных случаях позиция светится, как два пальца об ..сфальт, будь она даже любого рода локом..

а если торгуешь больше одной пары, то там полный финиш, чтобы суметь от кукла спрятаться.

но я то не сомневаюсь в твоих способностях.

По выделенным суммируй эквити и сравни через недельку. Изменится ли в лучшую сторону?



Ни чё не понял!

Какого-то путешественника,когда он полечил одного из папуасов,они его чуть не съели,чтобы стать такими же мудрыми. Так,что,если мы с ребятами тебя встретим...........хотелось бы,канешна,чтобы ты регулярно питался здоровой пищей.

 
Vadens:

Ни чё не понял!

Какого-то путешественника,когда он полечил одного из папуасов,они его чуть не съели,чтобы стать такими же мудрыми. Так,что,если мы с ребятами тебя встретим...........хотелось бы,канешна,чтобы ты регулярно питался здоровой пищей.

Писал я конкретному человеку, который здесь по более и по опытнее.

Я его понял, а он поймет меня.

Успешного дня!

 
Renat Akhtyamov:

Писал я конкретному человеку, который здесь по более и по опытнее.

Я его понял, а он поймет меня.

Успешного дня!


Флетую на своих кроссах.

Евра в откате,но не решился бы утверждать о сломе восходящей тенденции. Прокол шпилькой уровня,с возвратом под уровень,был красив и логичен.

 

по 83 скинут...


 
Lesorub:

по 83 скинут...

вполне возможно

видел инфу в инете еще в начале июня, что рубль незначительно упадет во второй половине июня.//пара в рост

Лично я жду что евро прошибёт 1,1 в районе 25-26-го

 
Renat Akhtyamov:

вполне возможно

видел инфу в инете еще в начале июня, что рубль незначительно упадет во второй половине июня.

Лично я жду что евро прошибет паритет

а я жду 1.1478...

 
Lesorub:

а я жду 1.1478...

дык она зеркальна рублю...
 
Renat Akhtyamov:
дык она зеркальна рублю...

у кого зеркала, а у кого дрова...


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