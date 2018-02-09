FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 136
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http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_globex_options.html?optionExpiration=H7
Ты не обижайся,если я забуду сказать спасибо. Просто я глухая дерёвня,в отличие от Тумы.
да, Тума нынче в авторитете...
глань, тока пальцы раскинул, а Евро послушно отмотало 45 п.
Тума, выходи сюда к нам, колопутчики тебя все - равно изгонят
все это хорошо, но..., на Н1 висит хороший сигнал от продаванов
и терзают меня смутные сомнения о ТР на 1.0606
все это хорошо, но..., на Н1 висит хороший сигнал от продаванов
и терзают меня смутные сомнения о ТР на 1.0606
Ильюша, да не волнуйся ты так, захожу сюда под настроение на клоунов посмотреть, живите спокойно, вернее существуйте)
видел, по Ауди лимитник выставили на 0.7725, то - то...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135
видел, по Ауди лимитник выставили на 0725, то - то...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135
Доброго времени суток. Что за лимитник?
С картинкой не вяжется и противоренд????