FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 136

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Renat Akhtyamov:
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/japanese-yen_quotes_globex_options.html?optionExpiration=H7
Ты не обижайся,если я забуду сказать спасибо. Просто я глухая дерёвня,в отличие от Тумы.
[Удален]  
С позволения Господ  прошу разрешения  высказать свои мысли в этом казенном доме  правды
 
Vadens:
Ты не обижайся,если я забуду сказать спасибо. Просто я глухая дерёвня,в отличие от Тумы.

да, Тума нынче в авторитете...

глань, тока пальцы раскинул, а Евро послушно отмотало 45 п.

Тума, выходи сюда к нам, колопутчики тебя все - равно изгонят

 

все это хорошо, но..., на Н1 висит хороший сигнал от продаванов

и терзают меня смутные сомнения о ТР на  1.0606        

 
Lesorub:

все это хорошо, но..., на Н1 висит хороший сигнал от продаванов

и терзают меня смутные сомнения о ТР на  1.0606        

Изгонят если будет продолжать пальцем в небо тыкать.
 
Вам самим то не стыдно на весь нет за свою убогую ветку?
 
 
Ильюша, да не волнуйся ты так, захожу сюда под настроение на клоунов посмотреть, живите спокойно, вернее существуйте)
 
pridurok:
Ильюша, да не волнуйся ты так, захожу сюда под настроение на клоунов посмотреть, живите спокойно, вернее существуйте)

видел, по Ауди лимитник выставили на 0.7725, то - то...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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Lesorub:

видел, по Ауди лимитник выставили на 0725, то - то...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135

Доброго времени суток. Что за лимитник?

С картинкой не вяжется и противоренд???? 

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