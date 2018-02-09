FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 842
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да,мож и так. Надо подумать в тишине.
Удачи...
Причем можно здесь брать дважды: первый сильный откат и второй, подтвержденный ход...
Так ща на Евроене.
Ауди фьюч, возможный вариант для контроля:
еще один кросс:
Приветствую, жители палаты! Ну что, всех в противоход загнали?
Мне вот интересно - вы по-другому торговать умеете? Или как повезет?
Я без противохода не умею. Среднесрочные безоткаты,канешна,задницу утруждают. Присматриваюсь к тактике Лесоруба,там быстрее события происходят,но и работать надо. Я в среднесроке открылся раз в несколько месяцев и плевать на "повезёт"....знаю,что вывезет рано или поздно.
А ты сам-то,умеешь чо?
Кстати,по ТВ военнная киношка идёт "В лесах под Ковелем". Хвойные леса,холмистая пересечённая местность,не плохо.
Бывал кто-нибудь в тех местах?
Так старикан вас учит учит, а вам хоть о стенку горох - продал нефть по 58 до 52 минимум, а она на 59 и уже месяц там крутится
Продал фунта от 1,3 до 1,24 а он сцуко уже на 1,36
А я чо? Я - ничо - так, мимо пробегал
Вот вишь. А набирал бы противоход в среднесраке и пусть крутится пока не надоест,а к 52 припрётся.....виноватой.
И снова обчекрыжили старому метатрону балабошки:
Та чо он там десяткой лота вошёл! Курам на смех и то б/у поставил. Это так...лишь бы в сартир часто не хотелось. Тот,кто освоил биржу и MQ должен по фьючу в интрадее лотом ходить. Тогда я увидел бы,что чел не зря потратил энергию мозга и время единственной жизни.
А так,частенько вижу пальцы веером,регулярные прогнозы,постоянные дельные советы и скрины с 0.01-0.1 лота,так кроме жалости к человеку никакие чувства не возникают.
Ну главное чёб на рассаду хватало... А ты смотрю уже всерьез синий освоил? Нарихтовал ужо на депозит? )))
Ты знаешь там мой ник? Я на синем не торгую,а только справляю ля-ля и просматриваю мнения.
Под словом "нарихтовал" ты имеешь ввиду бонусы?
Ты ж сам спалился как-то )) уже не помню точно где.
Ну ля ля там все справляют. Просто одно другому не мешает - можно и ля ля справлять и постебать на бонусах ))
Кстати,надо посмотреть бонусы,а то мож и там на цент хватит. Ха-Ха! Вот уж эта халява! Ещё коньку-корбуньку в одно ухо влазили,а всё не каемся.
Подскажите пожалуйста на каком брокере лучше торговать и по надежности и где котировки не поправляют и все такое???и стопы не сбивают