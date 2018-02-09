FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 133

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Movlat Baghiyev:
Добрый вечер ..Вы когда говорите заработать ,что имеете ввиду?

Лучше меньше, но чаще.

[Удален]  
sterva:

Лучше меньше, но чаще.

А я всегда думал что женскому полу всегда нужно было побольше прибыли .
 
Vadens:
Это всё ясно. Пост был написан в продолжение разговора о сомнительном прогнозе еньки на 105. А такую цифру можно обсуждать только с позиций долгосрока. Ну и разговаривать надо же о чём-то.

Поняла. Можете не отвечать.

У Вас возможно завис там ордерок.

Я вроде про эту цену писала с 1.01 в бай, но когда дело дошло уменьшила лот , а потом вовсе закрылась, но если Вы как обычно идете сеткой с увеличением лота и плечом 100 вообще не зачем волноваться.

Тем более я думаю, что в итоге эта цена точно будет. 

 
Movlat Baghiyev:
А я всегда думал что женскому полу всегда нужно было побольше прибыли .

Я не собираюсь писать книгу "Как я работала на форексе".

Интадеем тоже не стала бы никогда заниматься (считаю, что самые опытные сидят на недельках).

Однако, если входить неделькой и забирать в течении дня по кусочку, то ничего плохого в этом нет, хотя у каждого свой таракан в голове...) 

 
sterva:

.............(считаю, что самые опытные сидят на недельках).

Однако, если входить неделькой и забирать в течении дня по кусочку, то ничего плохого в этом нет..........

!!!))).....единственно из собственного опыта-в течении 3-10 дней. У меня это называется Краткосрочный Краткосрок. С Н4 в интрадей не уложиться,слишком размытый сигнал для скальпа. По крайней мере,у мну имеются единичные случайности....а вроде ж опыт имеется.
 
sterva:

Поняла. Можете не отвечать.

У Вас возможно завис там ордерок.

Я вроде про эту цену писала с 1.01 в бай, но когда дело дошло уменьшила лот , а потом вовсе закрылась, но если Вы как обычно идете сеткой с увеличением лота и плечом 100 вообще не зачем волноваться.

Тем более я думаю, что в итоге эта цена точно будет. 

Не,на японце меня нет,тем более в долгосроке. Я вообще не знаю как люди в долгосроке торгуют,может в противоходах. Брокеры ж не дураки-правильные направления (-)свопом блокируют. Я в Краткосрочном Краткосроке пока пристроился. Вот когда пары в среднесроке развернутся по свопу-войду в среднесрок на 3-6 мес.

 

 

Всё что до Н4 - в одну сторону, выше - в другую...

Вот вам интрадей и остальное.

 
Всем привет , залез тут в рубль , брал по 60 , вот сижу и думаю как из ... вылазить , смотрю вроде как должны отскочить но как-то не уверен , да и по нефти лонги спекули сокращают , есть мнения ?
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все что не в эту в другую,а то что не в ту в эту ..
 
Nikolai Romanovskyi:
Всем привет , залез тут в рубль , брал по 60 , вот сижу и думаю как из ... вылазить , смотрю вроде как должны отскочить но как-то не уверен , да и по нефти лонги спекули сокращают , есть мнения ?
Во вторник-среду нефть по бренту,  похоже в 60$ постукает на дифирамбах по выполнению соглашения опек-не-опек, ну а рубль на неделе похоже к 56.50 сходит, а уж после этого обратно к 60, КМК.    
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