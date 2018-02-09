FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 133
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Добрый вечер ..Вы когда говорите заработать ,что имеете ввиду?
Лучше меньше, но чаще.
Лучше меньше, но чаще.
Это всё ясно. Пост был написан в продолжение разговора о сомнительном прогнозе еньки на 105. А такую цифру можно обсуждать только с позиций долгосрока. Ну и разговаривать надо же о чём-то.
Поняла. Можете не отвечать.
У Вас возможно завис там ордерок.
Я вроде про эту цену писала с 1.01 в бай, но когда дело дошло уменьшила лот , а потом вовсе закрылась, но если Вы как обычно идете сеткой с увеличением лота и плечом 100 вообще не зачем волноваться.
Тем более я думаю, что в итоге эта цена точно будет.
А я всегда думал что женскому полу всегда нужно было побольше прибыли .
Я не собираюсь писать книгу "Как я работала на форексе".
Интадеем тоже не стала бы никогда заниматься (считаю, что самые опытные сидят на недельках).
Однако, если входить неделькой и забирать в течении дня по кусочку, то ничего плохого в этом нет, хотя у каждого свой таракан в голове...)
.............(считаю, что самые опытные сидят на недельках).
Однако, если входить неделькой и забирать в течении дня по кусочку, то ничего плохого в этом нет..........
Поняла. Можете не отвечать.
У Вас возможно завис там ордерок.
Я вроде про эту цену писала с 1.01 в бай, но когда дело дошло уменьшила лот , а потом вовсе закрылась, но если Вы как обычно идете сеткой с увеличением лота и плечом 100 вообще не зачем волноваться.
Тем более я думаю, что в итоге эта цена точно будет.
Не,на японце меня нет,тем более в долгосроке. Я вообще не знаю как люди в долгосроке торгуют,может в противоходах. Брокеры ж не дураки-правильные направления (-)свопом блокируют. Я в Краткосрочном Краткосроке пока пристроился. Вот когда пары в среднесроке развернутся по свопу-войду в среднесрок на 3-6 мес.
Всё что до Н4 - в одну сторону, выше - в другую...
Вот вам интрадей и остальное.
Всем привет , залез тут в рубль , брал по 60 , вот сижу и думаю как из ... вылазить , смотрю вроде как должны отскочить но как-то не уверен , да и по нефти лонги спекули сокращают , есть мнения ?