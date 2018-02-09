FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 489
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а свопы чем плохи, сейчас шорт +5.2пп
Кстати, своп у меня такой аж от 1.11-ти, ни разу не изменился.//до этого не смотрел
Вот я и начал смотреть свопы у других...
Евро в одну ногу с енькой прёт - тоже в диковинку...
Есть еще приколы, но не тут будет сказано...
Запарился совсем - ничего не понимаю
Одно могу сказать - халявная инфа всегда дорого встаёт. Свопы же тоже подкат из вне...
брыкается пара USDCAD )) эх оседлать бы хорошенько.
Флета не было)
Ойла укрепилась.
Здрасти .Куда ведет "канадский " Поезд,Лесоруб:
Флета не было)
Ойла укрепилась.
ну вооот...
Стоило только два раза в ладошки хлопнуть.
Прогнозы пора давать...
брыкается пара USDCAD )) эх оседлать бы хорошенько.
Два дня праздников вырезали, теперь всё будет по прогнозам 3-х дневной давности.
пока оседлал. Но дойдет ли до 1.3?
Здрасти .Куда ведет "канадский " Поезд,Лесоруб:
Еще пойдет э?
Еще пойдет э?
Саша, по тренду не доливаются.//3380, 6504 зачем?
Саша, по тренду не доливаются.//3380, 6504 зачем?
Вниз чтоли?