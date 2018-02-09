FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 489

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Sergey Novokhatskiy:

а свопы чем плохи, сейчас шорт +5.2пп

Кстати, своп у меня такой аж от 1.11-ти, ни разу не изменился.//до этого не смотрел
Вот я и начал смотреть свопы у других...

Евро в одну ногу с енькой прёт - тоже в диковинку...

Есть еще приколы, но не тут будет сказано...

Запарился совсем - ничего не понимаю

Одно могу сказать - халявная инфа всегда дорого встаёт. Свопы же тоже подкат из вне...

 
Alexander Ivanov:

брыкается пара USDCAD ))  эх оседлать бы хорошенько.


Флета не было)

Ойла укрепилась.


 

Здрасти .Куда ведет "канадский " Поезд,Лесоруб:

 
sterva:


Флета не было)

Ойла укрепилась.

ну вооот...

Стоило только два раза в ладошки хлопнуть.

Прогнозы пора давать...

 
Alexander Ivanov:

брыкается пара USDCAD ))  эх оседлать бы хорошенько.

Два дня праздников вырезали, теперь всё будет по прогнозам 3-х дневной давности.
 
Renat Akhtyamov:
Два дня праздников вырезали, теперь всё будет по прогнозам 3-х дневной давности.

пока оседлал. Но дойдет ли до 1.3?

 
Darirunu:

Здрасти .Куда ведет "канадский " Поезд,Лесоруб:

Я купил еще от 1.2920 ...
 

Еще пойдет э?



 
Alexander Ivanov:

Еще пойдет э?

Саша, по тренду не доливаются.

//3380, 6504 зачем?
 
Renat Akhtyamov:

Саша, по тренду не доливаются.

//3380, 6504 зачем?
Э слушай, а тренд куда да?
Вниз чтоли?
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