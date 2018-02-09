FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 734
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Ну вот и я об этом ..Единственное нужно понять .что есть вообще такое это среднее ...
На классическом графике спроса и предложения есть пересечение этих двух линий.
Это и есть средняя сбалансированная цена.
В этой цене котир обязательно будет.
В нашем случае спрос - покупки (call, buy), а предложение - продажи (put, sell)
На классическом графике спроса и предложения есть пересечение этих двух линий.
Это и есть средняя сбалансированная цена.
В этой цене котир обязательно будет.
Вы же ее не так вычисляете ..В ваших расчетах нет таких формул .Да и не может быть по сути ..Такой полной инфы из вне у вас нет ..
Вы же ее не так вычисляете ..В ваших расчетах нет таких формул .Да и не может быть по сути ..Такой полной инфы из вне у вас нет ..
есть, вот она, фьючерс по евро-доллару, например:
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html?optionExpiration=F8#strikeRange=ATM
есть, вот она, фьючерс по евро-доллару, например:
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html?optionExpiration=F8#strikeRange=ATM
Вы же сами понимаете .что такое фьючерсный рынок..Сделки там как утренний туман ..
Вы же сами понимаете .что такое фьючерсный рынок..Сделки там как утренний туман ..
вполне возможно что я так и не понял ничего за 3 года изучения этой темы...
поменьше теории, побольше дела, М30 :
вполне возможно что я так и не понял ничего за 3 года изучения этой темы...
Большинство фьючерсов, торгуемых на главных биржах, до осуществления расчетов или даты доставки. Чтобы избежать необходимости осуществить или принять физическую поставку базового актива, держатель фьючерсного контракта должен закрыть свою позицию до даты истечения фьючерсного контракта. Это может быть осуществлено при помощи офсетной сделки, то есть покупатель контракта должен продать аналогичный контракт, а продавец контракта купить аналогичный контракт.
Выходит в отчетах или где ли бы еще мы видим какие то движения .Но кто и кому продал или купил и продал или купил в итоге вообще не ясно ..То есть обьемы контрактов могут и появляться как блесна на крючке так и исчезать ..
Большинство фьючерсов, торгуемых на главных биржах, до осуществления расчетов или даты доставки. Чтобы избежать необходимости осуществить или принять физическую поставку базового актива, держатель фьючерсного контракта должен закрыть свою позицию до даты истечения фьючерсного контракта. Это может быть осуществлено при помощи офсетной сделки, то есть покупатель контракта должен продать аналогичный контракт, а продавец контракта купить аналогичный контракт.
Выходит в отчетах или где ли бы еще мы видим какие то движения .Но кто и кому продал или купил и продал или купил в итоге вообще не ясно ..То есть обьемы контрактов могут и появляться как блесна на крючке таи исчезать ..
Если речь про дату экспирации евро-бакса, то она в январе
Ну уж информация о том кто кому конкретно продал или у кого купил точно никчему.
Если речь про дату экспирации евро-бакса, то она в январе
Ну уж информация о том кто кому конкретно продал или у кого купил точно никчему.
Уважаемый )))Просто еще раз .фьюч контракты вы может и видите ..Я говорю .что они могут появляться исчезать и не обязательно в момент экспирации ..
Увааемый )))Просто еще раз .фьюч контракты вы может и видите ..Я говорю .что они могут появляться исчезать и не обязательно в момент экспирации ..
Если честно - это понятно
Например по ссылке которую я дал все начинается с нулевых объемов каждый день.
Однако при углубленном изучении вопроса оказалось, что так даже лучше и информации которую они предоставляют не только по собственной инициативе - более чем достаточно для ведения успешной торговли и не только на бирже.