FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 462

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что-то чувствуется,Что евро /юсд  улетит вверх.
 
tuma_news:

Ренатик, уже были  новости что-ли?

сэлл  это на  что?

Имеешь ввиду  евро/юсд ? Или другую пару.

Спасибо!

Евро, с вчерашнего вечера уже . С пятницы уже говорю об этом

У тебя таймфрейм не MN1 случаем? Там же таких приколов не увидишь и не поймешь - новости или нет

 
Renat Akhtyamov:

Евро, с вчерашнего вечера уже . С пятницы уже говорю об этом

У тебя таймфрейм не MN1 случаем? Там же таких приколов не увидишь и не поймешь - новости или нет


С пятницы он говорит...

У меня  Стерва уже  на  перехае  продала в прошлый раз(и это определило направление движения и что нужно делать).

Вот это сигнал был так сигнал!

А у тебя только в пятницу засигналило)

Цель снижения есть?

Я вчера озвучил вероятность.

Спасибо.

(Рена, есть дело к тебе, ты в  курсе какое)))))))))))))))))

У меня все таймы  в работе.
 
tuma_news:

Что за совушка? Сама писала ? Или кто-то для тебя писал или нашла?


Сама.) Из мусорки достаю, вставляю своих 5к и на мучения.

Пока ничего интересного. Спасибо))))))))

 
Renat Akhtyamov:
Ой, ну нет проблем. кидай в ЛС.

Кинул.
 
tuma_news:
что-то чувствуется,Что евро /юсд  улетит вверх.
по-моему, будет ещё один перехай.
 
tuma_news:
по-моему, будет ещё один перехай.
1,1230, гавань .
 
Vadens:

Кинул.
ага, забирай
 
tuma_news:
по-моему, будет ещё один перехай.
Н4,   бай сигнал,  ТР 1.1316    
 

душите фунта, ТР 1.2880...

                         ТР 1.2819...

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