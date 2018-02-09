FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 462
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Ренатик, уже были новости что-ли?
сэлл это на что?
Имеешь ввиду евро/юсд ? Или другую пару.
Спасибо!
Евро, с вчерашнего вечера уже . С пятницы уже говорю об этом
У тебя таймфрейм не MN1 случаем? Там же таких приколов не увидишь и не поймешь - новости или нет
Евро, с вчерашнего вечера уже . С пятницы уже говорю об этом
У тебя таймфрейм не MN1 случаем? Там же таких приколов не увидишь и не поймешь - новости или нет
С пятницы он говорит...
У меня Стерва уже на перехае продала в прошлый раз(и это определило направление движения и что нужно делать).
Вот это сигнал был так сигнал!
А у тебя только в пятницу засигналило)
Цель снижения есть?
Я вчера озвучил вероятность.
Спасибо.
(Рена, есть дело к тебе, ты в курсе какое)))))))))))))))))У меня все таймы в работе.
Что за совушка? Сама писала ? Или кто-то для тебя писал или нашла?
Сама.) Из мусорки достаю, вставляю своих 5к и на мучения.
Пока ничего интересного. Спасибо))))))))
Ой, ну нет проблем. кидай в ЛС.
Кинул.
что-то чувствуется,Что евро /юсд улетит вверх.
по-моему, будет ещё один перехай.
Кинул.
по-моему, будет ещё один перехай.
душите фунта, ТР 1.2880...
ТР 1.2819...