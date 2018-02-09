FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 792

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sterva:

Ауди на ВВП упало.

Думаю отложку на бай оставить или опять веер?


 
sterva:


Buy limit 0.7530, ТР 0.7652

и иже с сим ...  

 



вот как то так

 
sterva:

Ауди на ВВП упало.

Думаю отложку на бай оставить или опять веер?

Какой-то политический комментарий)
 
Vitaly Muzichenko:
Какой-то политический комментарий)

У Вас более адекватное обьяснение падения?

 
sterva:

Ауди на ВВП упало.

Думаю отложку на бай оставить или опять веер?


Ауди упало,а жипию подскочило...слегка,вот уже и кросс ушёл в откат при восходящей тенденции и попутном свопе. ....Так и живём!

 
Vadens:

Ауди упало,а жипию подскочило...слегка,вот уже и кросс ушёл в откат при восходящей тенденции и попутном свопе. ....Так и живём!


Уже сделала.)

Все равно спасибо...

 

захавали все лимиты...

722 пункта...


 
Lesorub:

захавали все лимиты...

722 пункта...



А мне на луне пришлось опустить тейк на краткосрок. Потащил только 2 штуки. А нах мне 2 штуки в среднесрок! Навтыкать кучу в интрадее как ты не умею,ума нет.

 

все наладится ...

888 пунктов - хорошее число...

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