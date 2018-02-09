FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 792
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Ауди на ВВП упало.
Думаю отложку на бай оставить или опять веер?
Buy limit 0.7530, ТР 0.7652
и иже с сим ...
вот как то так
Ауди на ВВП упало.
Думаю отложку на бай оставить или опять веер?
Какой-то политический комментарий)
У Вас более адекватное обьяснение падения?
Ауди на ВВП упало.
Думаю отложку на бай оставить или опять веер?
Ауди упало,а жипию подскочило...слегка,вот уже и кросс ушёл в откат при восходящей тенденции и попутном свопе. ....Так и живём!
Ауди упало,а жипию подскочило...слегка,вот уже и кросс ушёл в откат при восходящей тенденции и попутном свопе. ....Так и живём!
Уже сделала.)
Все равно спасибо...
захавали все лимиты...
722 пункта...
захавали все лимиты...
722 пункта...
А мне на луне пришлось опустить тейк на краткосрок. Потащил только 2 штуки. А нах мне 2 штуки в среднесрок! Навтыкать кучу в интрадее как ты не умею,ума нет.
все наладится ...
888 пунктов - хорошее число...