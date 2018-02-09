FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 648

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Lesorub:

Троллей в игнор...     

Илья, кроме графика исторических данных, логика ишшо нужна.

У тебя же правильный скрин по фунту был - в любую сторону.

Ну кто входит в таком месте?

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.11.02 08:03

вниз и не намечалось...


Лично я бы со входом пару дней подождал еще...

После этого тейк, пунктов на 500 вверх (минимум 500, есессно)...

 
Renat Akhtyamov:

Илья, кроме графика исторических данных, логика ишшо нужна.

У тебя же правильный скрин по фунту был - в любую сторону.

Ну кто входит в таком месте?

Лично я бы со входом пару дней подождал еще...

После этого тейк, пунктов на 500 вверх (минимум 500, есессно)...

Че та мы повадились писаниной заниматься после события.

Показали бы раньше, до новостей, куда и что.


Хочешь знать новые уровни от этой свечи, где цена будет полюбасу?

 
vadutr:

Итог предсказаний по звездам таков, что фунт отымел всех присутствующих.

Теперь что гадать будете?

 
Lesorub:

Че та мы повадились писаниной заниматься после события.

Показали бы раньше, до новостей куда и что.


Хочешь знать новые уровни от этой свечи, где цена будет полюбасу?

а я на предыдущей страничке еще до новостей всё рассказал

а на этой - где она будет полюбасу изложил

 
Lesorub:

Че та мы повадились писаниной заниматься после события.

Показали бы раньше, до новостей, куда и что.


Хочешь знать новые уровни от этой свечи, где цена будет полюбасу?

У меня то же не плохо.
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2017-11-02_161858.png  16 kb
 
Rustam Galkeev:
У меня то же не плохо.

Отлично!

Нам такое только снится...

 

Кто- нибудь объяснит логику с сегодняшней ставкой по фунту.

Я понимаю её повысили и уронили фунт, а если бы вдруг оставили или понизили?

 Похоже был бы он вообще ниже плинтуса. Кто виноват? Что делать?

 
vadutr:

Вы бы хоть как то скрывали то что здесь делаете, а не обнародовали, стыдно же на это смотреть даже, а делать такое, даже представить себе не могу, это больным надо быть.


может вы еще и в лифтах гадите? 


ну реально люди кидают то что делают и тут приходит такой "зарегистрировался только для одного поста"  и начинает...




sterva:

Кто- нибудь объяснит логику с сегодняшней ставкой по фунту.

Я понимаю её повысили и уронили фунт, а если бы вдруг оставили или понизили?

 Похоже был бы он вообще ниже плинтуса. Кто виноват? Что делать?


сначала пусть упадет до 1.27 а потом можно ждать на 1.40 

 
Mickey Moose:

может вы еще и в лифтах гадите? 


ну реально люди кидают то что делают и тут приходит такой "зарегистрировался только для одного поста"  и начинает...



Да мне здесь интересно стало, где такую клоунаду бесплатно покажут.

 
Mickey Moose:

может вы еще и в лифтах гадите? 


ну реально люди кидают то что делают и тут приходит такой "зарегистрировался только для одного поста"  и начинает...





сначала пусть упадет до 1.27 а потом можно ждать на 1.40 

эт вряд ли

форекс - сверхрисковый рынок, поэтому покупателей сильно поурезало

вот только вверх он пойдет мучительно долго и  медленно...

Купить можно, а смотреть не стоит)

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