FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 648
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Троллей в игнор...
Илья, кроме графика исторических данных, логика ишшо нужна.
У тебя же правильный скрин по фунту был - в любую сторону.
Ну кто входит в таком месте?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.11.02 08:03
вниз и не намечалось...
Лично я бы со входом пару дней подождал еще...
После этого тейк, пунктов на 500 вверх (минимум 500, есессно)...
Илья, кроме графика исторических данных, логика ишшо нужна.
У тебя же правильный скрин по фунту был - в любую сторону.
Ну кто входит в таком месте?
Лично я бы со входом пару дней подождал еще...
После этого тейк, пунктов на 500 вверх (минимум 500, есессно)...
Че та мы повадились писаниной заниматься после события.
Показали бы раньше, до новостей, куда и что.
Хочешь знать новые уровни от этой свечи, где цена будет полюбасу?
Итог предсказаний по звездам таков, что фунт отымел всех присутствующих.
Теперь что гадать будете?
Че та мы повадились писаниной заниматься после события.
Показали бы раньше, до новостей куда и что.
Хочешь знать новые уровни от этой свечи, где цена будет полюбасу?
а я на предыдущей страничке еще до новостей всё рассказал
а на этой - где она будет полюбасу изложил
Че та мы повадились писаниной заниматься после события.
Показали бы раньше, до новостей, куда и что.
Хочешь знать новые уровни от этой свечи, где цена будет полюбасу?
У меня то же не плохо.
Отлично!
Нам такое только снится...
Кто- нибудь объяснит логику с сегодняшней ставкой по фунту.
Я понимаю её повысили и уронили фунт, а если бы вдруг оставили или понизили?
Похоже был бы он вообще ниже плинтуса. Кто виноват? Что делать?
Вы бы хоть как то скрывали то что здесь делаете, а не обнародовали, стыдно же на это смотреть даже, а делать такое, даже представить себе не могу, это больным надо быть.
может вы еще и в лифтах гадите?
ну реально люди кидают то что делают и тут приходит такой "зарегистрировался только для одного поста" и начинает...
Кто- нибудь объяснит логику с сегодняшней ставкой по фунту.
Я понимаю её повысили и уронили фунт, а если бы вдруг оставили или понизили?
Похоже был бы он вообще ниже плинтуса. Кто виноват? Что делать?
сначала пусть упадет до 1.27 а потом можно ждать на 1.40
может вы еще и в лифтах гадите?
ну реально люди кидают то что делают и тут приходит такой "зарегистрировался только для одного поста" и начинает...
Да мне здесь интересно стало, где такую клоунаду бесплатно покажут.
может вы еще и в лифтах гадите?
ну реально люди кидают то что делают и тут приходит такой "зарегистрировался только для одного поста" и начинает...
сначала пусть упадет до 1.27 а потом можно ждать на 1.40
эт вряд ли
форекс - сверхрисковый рынок, поэтому покупателей сильно поурезало
вот только вверх он пойдет мучительно долго и медленно...
Купить можно, а смотреть не стоит)