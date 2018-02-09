FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 817
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Lesorub:
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Единственный косяк в последнее время - это засада по КИВИ.
И то, пока счет еще жив!!! И, думаю, вытяну его ...
У мну киви захлопнулся нежданно,лимит виден на впадине-не зацепила аской. Не ждал от него такой прыти. Это второй бай-веер уже. Поначалу,у мну цель была высоко-среднесрочная,т.к. удалось набрать пассажиров в паровоз,но я её опустил,поостерёгшись твоего прогноза про низы.
Нет проблем! Как получилось и нах,ищем дальше щастю.
ФунтоЧифа продал в краткосрак в сторону "ореховой палки".
У мну киви захлопнулся нежданно,лимит виден на впадине-не зацепила аской. Не ждал от него такой прыти. Это второй бай-веер уже. Поначалу,у мну цель была высоко-среднесрочная,т.к. удалось набрать пассажиров в паровоз,но я её опустил,поостерёгшись твоего прогноза про низы.
Нет проблем! Как получилось и нах,ищем дальше щастю.
держите рост на контроле до 6978 - 7000, там возможен откат с ТР 6815 (основание: селл сигнал, свеча от 01.12)
ну, а я Ауди набрался:
Быстрая отработка палочек:
нормально так, тока проворонили вы вход от 1.3466...
возможно, что с просадой, но ТР 1.3081 возьмут 100%
Счёт от киви освободился. Вошёл,не найдя ничего лучше на то время,а без просадки не интересно,не люблю полупустой паровоз.
Кто покажет формулу,как вычисляют уровень в терминале?
Счёт от киви освободился. Вошёл,не найдя ничего лучше на то время,а без просадки не интересно,не люблю полупустой паровоз.
На этой неделе каждому навалят полный мешок денег
По всем валютам объявят процентные ставки...
Кто покажет формулу,как вычисляют уровень в терминале?
Информация о счёте => ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE
ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE
Идентификатор
Описание
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
Используется для внебиржевого рынка при учете позиций в режиме "неттинг" (по одному символу может быть только одна позиция). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
Используется для биржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе дисконтов, указанных в настройках инструментов. Дисконты устанавливаются брокером, однако не могут быть ниже значений, определенных биржей.
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
Используется для внебиржевого рынка при независимом учете позиций ("хеджинг", по одному символу может быть несколько позиций). Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) и с учетом размера захеджированной маржи (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).
=> SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
Для получения информации о способе вычисления величины залоговых средств по инструменту (размера маржинальных требований) предназначено перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE
Идентификатор
Описание
Формула
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
Forex No Leverage mode – расчет прибыли и маржи для Форекс без учета плеча
Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD
Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
Exchange mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
FORTS Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. Размер маржи может уменьшаться на величину отклонения MarginDiscount по следующим правилам:
1. Если цена длинной позиции (ордера на покупку) меньше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Если цена короткой позиций (ордера на продажу) больше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
где:
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
Collateral mode - инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете. Рыночная стоимость открытой позиции рассчитывается на основании объема, текущей цены рынка, размера контракта и коэффициента ликвидности. Стоимость учитывается в Активах (Assets), которые суммируются с собственными средствами (Equity). Тем самым открытые позиции по такому инструменту увеличивают размер свободных средств (Free Margin) и служат дополнительным обеспечением под открытые позиции по торгуемым инструментам
Margin: нет
Profit: нет
Рыночная стоимость: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate
Когда маржа будет посчитана, тогда остаётся посчитать проценты. Примерно так.
На этой неделе каждому навалят полный мешок денег
По всем валютам объявят процентные ставки...
Четверг опасненький однако. Надо осторожным быть с направлением. Могут волантильностью прогрызть в мешке дырку.
Информация о счёте => ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE
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Когда маржа будет посчитана, тогда остаётся посчитать проценты. Примерно так.
О,это морские заросли,среди которых плавает ихтиандр по имени Ренка.
Хочется понять,на уровень % больше влияет количество открытых позиций или лотность или всё это математически взаимоувязано в морской узел?