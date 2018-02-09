FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 76

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sterva:

Фунтик с большими нервами, но прибыльно сходил вверх.

Просада по 2344 шорт на одном счете, но ему плохо не будет.)   

объемом селлов куплено на коррекцию:

КУКЛ подбирает чипсы на халяву...

 
Vadens:
Ясно. Спасибо. Вижу,что против шерсти. Опасненько.

да ладно...



 
Lesorub:

объемом селлов куплено на коррекцию:

КУКЛ подбирает чипсы на халяву...

Думаю рано.)
 
sterva:
Думаю рано.)
Бакс готовится к старту...
 

Чиф:

Евра вниз, соответственно...

 
Lesorub:
Бакс готовится к старту...

Я из за этого про японцев.

Завтрашний календарь напичкан новостями.

Они умеют и доллар к корзине прогнуть.

Думаю просто продам сверху 

 
Lesorub:

про позицию №8 поподробнее...   


Номер 8. Импульсная волна вверх. Может быть в несколько раз длиннее предыдущей. Длина волны будет зависеть от номера паттерна. Имеет ограничение роста по уровням фибо.
 
Uladzimir Izerski:
Номер 8. Импульсная волна вверх. Может быть в несколько раз длиннее предыдущей. Длина волны будет зависеть от номера паттерна. Имеет ограничение роста по уровням фибо.
буков много, сделок нет... 
 
Vadens:

Однозначно на весёлую толпу.

А ты,наверное,индиго ,судя по пункту 9

 и относишься к следующей шестой коренной расе. По теории Е.П. Блаватской планета вошла в эпоху смены рас и представители будущей расы уже среди нас.

Вроде того.

Моё дело предупредить. Знаю, что есть категория упрямых, им всё равно, а мне тоже. Умный задумается к чему сказано, а дурак никогда. 

 
Lesorub:
буков много, сделок нет... 

Нигде не упоминал о сделках и нигде не указано, что кто-то должен обязательно выставлять напоказ свои сделки.

По моему это важно только для хвастунов, завидных и слишком любопытных.)) 

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