FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 76
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Фунтик с большими нервами, но прибыльно сходил вверх.
Просада по 2344 шорт на одном счете, но ему плохо не будет.)
объемом селлов куплено на коррекцию:
КУКЛ подбирает чипсы на халяву...
Ясно. Спасибо. Вижу,что против шерсти. Опасненько.
да ладно...
объемом селлов куплено на коррекцию:
КУКЛ подбирает чипсы на халяву...
Думаю рано.)
Чиф:
Евра вниз, соответственно...
Бакс готовится к старту...
Я из за этого про японцев.
Завтрашний календарь напичкан новостями.
Они умеют и доллар к корзине прогнуть.
Думаю просто продам сверху
про позицию №8 поподробнее...
Номер 8. Импульсная волна вверх. Может быть в несколько раз длиннее предыдущей. Длина волны будет зависеть от номера паттерна. Имеет ограничение роста по уровням фибо.
Однозначно на весёлую толпу.
А ты,наверное,индиго ,судя по пункту 9
и относишься к следующей шестой коренной расе. По теории Е.П. Блаватской планета вошла в эпоху смены рас и представители будущей расы уже среди нас.
Вроде того.
Моё дело предупредить. Знаю, что есть категория упрямых, им всё равно, а мне тоже. Умный задумается к чему сказано, а дурак никогда.
буков много, сделок нет...
Нигде не упоминал о сделках и нигде не указано, что кто-то должен обязательно выставлять напоказ свои сделки.
По моему это важно только для хвастунов, завидных и слишком любопытных.))