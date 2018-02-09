FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 178

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Vadens:
Спасибочки. Это у нас с Ренкой просто ночной базар был,а кратко-среднесрак мы сами видим. Ты лучше покажи краткосрачный краткосрак,скажем,движуху на след неделю.

Так в том и суть, что вы думаете только про сегодня, максимум про завтра.

Много ты видел успешных интрадейных трейдунов? Я ни одного. Делаем выводы. 

 
Vadens:
Щас в 12-30MSK перспективку по фунту посмотрю и может снова в кросс вливаться буду,если что не так-на Евру залазить планирую.
 

Зайди на форум мт5ру, там интрадейных изыскателей тоже хватает, 

 

вот здесь спорил с ними, что евро они года три выше 1.13 не увидят, смеялись.

А вспомнить наших покупателей фунта интрадейных, которые проснулись на 17 фиг ниже своих покупок, три дня никого не было, потом подмылись и опять с палками по деревне.

Нет у людей понимания торговли. 

 
Lesorub:
А чё? Ты ж не забывай,я Ловчий волны и инструментальная точность мне вредна. Достаточно,что цена в 8-ку сходит и вернётся сюда же....даже если выше я выкручусь-на продажу накладные расходы маленькие.
 
pridurok:

Зайди на форум мт5ру, там интрадейных изыскателей тоже хватает, 

 

вот здесь спорил с ними, что евро они года три выше 1.13 не увидят, смеялись.

А вспомнить наших покупателей фунта интрадейных, которые проснулись на 17 фиг ниже своих покупок, три дня никого не было, потом подмылись и опять с палками по деревне.

Нет у людей понимания торговли. 

Понятно.
 
Vadens:
А чё? Ты ж не забывай,я Ловчий волны и инструментальная точность мне вредна. Достаточно,что цена в 8-ку сходит и вернётся сюда же....даже если выше я выкручусь-на продажу накладные расходы маленькие.

я про фунта вчера все написал: и вход и выход

покупать надо с моего ТР...

 
Lesorub:

я про фунта вчера все написал: и вход и выход

покупать надо с моего ТР...

Не,с фунтом пока не ладится-он мне в лонг не выгоден....и евра сырая. Чувствую,сёдня выходной.
 
Vadens:
А чё? Ты ж не забывай,я Ловчий волны и инструментальная точность мне вредна. Достаточно,что цена в 8-ку сходит и вернётся сюда же....даже если выше я выкручусь-на продажу накладные расходы маленькие.

давно хотел спросить, а это как ?

рисуночек нормальный можно?

 
Lesorub:

давно хотел спросить, а это как ?

рисуночек нормальный можно?

Рисуночком не обойтись,несколько графиков,+своп,+опцуровни,+ОИ,+резинки....целая статья и потом...мозги мои не натренированы до уровня Индиго-роботы не пишу и бюллетени не считаю,а пользуюсь ископаемыми инструментами с откидными ручками. Тебе по прежнему интересно? Если интересно,попробую в личке что-то пояснить.
 
Нет,не выходной. против фунта и Океании(в ножницы) енька пошла,а в лонг там выгодно.
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