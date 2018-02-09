FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 178
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Спасибочки. Это у нас с Ренкой просто ночной базар был,а кратко-среднесрак мы сами видим. Ты лучше покажи краткосрачный краткосрак,скажем,движуху на след неделю.
Так в том и суть, что вы думаете только про сегодня, максимум про завтра.
Много ты видел успешных интрадейных трейдунов? Я ни одного. Делаем выводы.
Щас в 12-30MSK перспективку по фунту посмотрю и может снова в кросс вливаться буду,если что не так-на Евру залазить планирую.
Зайди на форум мт5ру, там интрадейных изыскателей тоже хватает,
вот здесь спорил с ними, что евро они года три выше 1.13 не увидят, смеялись.
А вспомнить наших покупателей фунта интрадейных, которые проснулись на 17 фиг ниже своих покупок, три дня никого не было, потом подмылись и опять с палками по деревне.
Нет у людей понимания торговли.
Зайди на форум мт5ру, там интрадейных изыскателей тоже хватает,
вот здесь спорил с ними, что евро они года три выше 1.13 не увидят, смеялись.
А вспомнить наших покупателей фунта интрадейных, которые проснулись на 17 фиг ниже своих покупок, три дня никого не было, потом подмылись и опять с палками по деревне.
Нет у людей понимания торговли.
А чё? Ты ж не забывай,я Ловчий волны и инструментальная точность мне вредна. Достаточно,что цена в 8-ку сходит и вернётся сюда же....даже если выше я выкручусь-на продажу накладные расходы маленькие.
я про фунта вчера все написал: и вход и выход
покупать надо с моего ТР...
я про фунта вчера все написал: и вход и выход
покупать надо с моего ТР...
А чё? Ты ж не забывай,я Ловчий волны и инструментальная точность мне вредна. Достаточно,что цена в 8-ку сходит и вернётся сюда же....даже если выше я выкручусь-на продажу накладные расходы маленькие.
давно хотел спросить, а это как ?
рисуночек нормальный можно?
давно хотел спросить, а это как ?
рисуночек нормальный можно?