FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 832
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Ну что, кто чем на неделе будет торговать?
Какие пары под прицелом?
Биток в бай с откатов и гэпов, прогой ...)
Биток в бай с откатов и гэпов, прогой ...)
15`350
и дальше до 8`000
удачи с откатом!
15`350
и дальше до 8`000
удачи с откатом!
Но я же не шлёпаю на всю котлету, биток падал в 2 раза уже 7мь раз на истории, при норм ММ это место купить.
Вот по евро, прогноз
Ну, какой-никакой, но автоматом, с учетом фьючерса...
Поэтому, ГЭП до красной линии, а потом в рост
МТ5
Всем доброго времени суток, вот так открылись:
19к BTC
Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать .....
В тему, поддержу! Спасибо!
Да не оскудеет рука дающего!!!
Биток в бай с откатов и гэпов, прогой ...)
Мля, точно, пирамида...
труселя, держись!!!!
Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать .....
Только знаете, там будет попадос для бычаров...
Байки сразу в бу, если че!!!
ТР пока не сформировался, но Мишки ми-ми-ми, не спят...Мутят тему по тихому...