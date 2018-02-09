FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 832

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Lesorub:

Ну что, кто чем на неделе будет торговать?

Какие пары под прицелом?                              




Биток в бай с откатов и гэпов, прогой ...)

 
Vladimir Zubov:

Биток в бай с откатов и гэпов, прогой ...)

15`350

и дальше до 8`000

удачи с откатом!

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Renat Akhtyamov:

15`350

и дальше до 8`000

удачи с откатом!


Но я же не шлёпаю на всю котлету, биток падал в 2 раза уже 7мь раз на истории, при норм ММ это место купить.

 

Вот по евро, прогноз

Ну, какой-никакой, но автоматом, с учетом фьючерса...

Поэтому, ГЭП до красной линии, а потом в рост

МТ5


 

Всем доброго времени суток, вот так открылись:


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19к BTC

 
Server Muradasilov:

Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать ..... 


В тему, поддержу! Спасибо!


 

Да не оскудеет рука дающего!!!


 
Vladimir Zubov:

Биток в бай с откатов и гэпов, прогой ...)

Мля, точно, пирамида...

труселя, держись!!!!

 
Server Muradasilov:

Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать ..... 


Только знаете, там будет попадос для бычаров...

Байки сразу в бу, если че!!!


ТР пока не сформировался, но Мишки ми-ми-ми, не спят...Мутят тему по тихому...


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