FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа, есть спецы по опционам(в частности по волЕ)? Имеется такая картинка(евро)
ну или так(в 3D пока не научился рисовать... да и надо ли? ):
Февраль, март и 4 недельки. Есть диапазоны, есть текущая цена, есть балансы. Вопрос - куда пойдем, как и когда? Или нужно учитывать COT, смотреть принт, смотреть банковские уровни и думать, чего же они хотят... и т.д. и т.п.?
чо за неправильная обработка инфы по опционам????
где деление на путы и коллы?
и нафига нужна инфа по объемам, включающим базовый актив?
Составь оперативную сводку, которая действительно влияет на движение цены, х.бы по фьючу 6EH7.
понятно - это не к тебе...
естественно. я такие графики уже с чарта по любому инструменту научился расчитывать, без ДБ и прочей инфы от СМЕ. Ну если сравнить итог - то один в один с СМЕ-шным...
меня не то что Стренж, даже чёрт теперь не способен понять...
Ваш с ним уровень в этом деле не выше новичков.
вот тебе, на погоны
Слишком много эго у тебя - лучше п чето дельное показал. Я хотя бы пытаюсь. А от тебя только словотрёп - ничего личного
Пытайся.
Отчет о твоих ошибках выше.
З.Ы. Если ты не способен увидеть в моих графиках путы и коллы, то о каком уровне ты тут щебечешь?!!!
С чего ты решил что я на блюдечко всё выложу?
Старый? Не узнаю тебя в гриме
а ты хотя бы знаешь формулу расчета их волы?
Это ты у CME спроси и у тех, кто лыбу придумал рисовать.
Если ты не заметил я там ничего не обрабатывал.
сегодня(а может и всегда?) твоё IQ хромает. Я выложил рисунок и задал вопрос - куда пойдем? Знаешь? И нужно ли что-либо еще? Вот Старый к примеру свою точку зрения сказал - он еще кучу хрени смотрит, о которой я упомянул. И тем не менее умудряется промахиваться. Эти вопросы скорее философские. Вот и решил пожевать в данной ветке, ну ежели кто желает и вообще знает, о чем речь.
Там читаешь всё, а здесь - по видимому нет.
Локально евро - вниз, глобально - вверх