FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 27

Новый комментарий
[Удален]  
Наш ответ Бронксу

 
mmmoguschiy-new:
Господа, есть спецы по опционам(в частности по волЕ)? Имеется такая картинка(евро)



ну или так(в 3D пока не научился рисовать... да и надо ли? ):



Февраль, март и 4 недельки. Есть диапазоны, есть текущая цена, есть балансы. Вопрос - куда пойдем, как и когда?  Или нужно учитывать COT, смотреть принт, смотреть банковские уровни и думать, чего же они хотят... и т.д. и т.п.? 

чо за неправильная обработка инфы по опционам????

где деление на путы и коллы?

и нафига нужна инфа по объемам, включающим базовый актив?

Составь оперативную сводку, которая действительно влияет на движение цены, х.бы по фьючу 6EH7.

 
mmmoguschiy-new:
понятно - это не к тебе...

естественно. я такие графики уже с чарта по любому инструменту научился расчитывать, без ДБ и прочей инфы от СМЕ. Ну если сравнить итог - то один в один с СМЕ-шным...

меня не то что Стренж, даже чёрт теперь не способен понять...

Ваш с ним уровень в этом деле не выше новичков.

 
mmmoguschiy-new:
вот тебе, на погоны 



Слишком много эго у тебя - лучше п чето дельное показал. Я хотя бы пытаюсь. А от тебя только словотрёп - ничего личного 

Пытайся.

Отчет о твоих ошибках выше.

 
mmmoguschiy-new:
 
З.Ы. Если ты не способен увидеть в моих графиках путы и коллы, то о каком уровне ты тут щебечешь?!!!
С чего ты решил что я на блюдечко всё выложу?
 
Renat Akhtyamov:
С чего ты решил что я на блюдечко всё выложу?
Кто в курсе. Королева Британии жива?
 
mmmoguschiy-new:
Старый? Не узнаю тебя в гриме
Старый не успеет скорее всего допетрить, если такими темпами вникать будет.
 
mmmoguschiy-new:
а ты хотя бы знаешь формулу расчета их волы?
естественно
 
mmmoguschiy-new:
Это ты у CME спроси и у тех, кто лыбу придумал рисовать.

Если ты не заметил я там ничего не обрабатывал.
тогда куда ты смотришь и зачем оно тебе такое надо?
 
mmmoguschiy-new:
сегодня(а может и всегда?) твоё IQ хромает. Я выложил рисунок и задал вопрос - куда пойдем? Знаешь? И нужно ли что-либо еще? Вот Старый к примеру свою точку зрения сказал - он еще кучу хрени смотрит, о которой я упомянул. И тем не менее умудряется промахиваться. Эти вопросы скорее философские. Вот и решил пожевать в данной ветке, ну ежели кто желает и вообще знает, о чем речь.

Там читаешь всё, а здесь - по видимому нет.

Локально евро - вниз, глобально - вверх

1...202122232425262728293031323334...878
Новый комментарий