FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 73

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Movlat Baghiyev:
И что падать будет?
Конечно же EUR/USD ....хотя картинка на верх показывает ....
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Itum:
Конечно же EUR/USD
А  фунт?И  что вы скажите о канадце?
 

Не буду спорить,если кто-то скажет,что Фора это головная боль. Гляньте,как вариант,как её можно лечить.

 

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Vadens:

Не буду спорить,если кто-то скажет,что Фора это головная боль. Гляньте,как вариант,как её можно лечить.

 

Это так расправляются с теми, кто слил депозит всей деревни )) дурь выбывают ...
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Movlat Baghiyev:
А  фунт?И  что вы скажите о канадце?
не знаю
 

Кстати,о том,что "Член всему голова" тоже давно догадываюсь(это так тётке послышалось):

 

 

Уже в ветку начали ролики выкладывать. Что и обсуждать его начнём?

Пора по теме график выложить. 

 

Можно USDCAD H1 посмотреть.

 

 
Может кого еще какой инструмент интересует? Говорите не стесняйтесь. Мне не тяжело выложить.
 
Uladzimir Izerski:
Может кого еще какой инструмент интересует? Говорите не стесняйтесь. Мне не тяжело выложить.

USDZAR если не сложно 

Спасибо 

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