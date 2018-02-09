FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 73
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И что падать будет?
Конечно же EUR/USD
Не буду спорить,если кто-то скажет,что Фора это головная боль. Гляньте,как вариант,как её можно лечить.
Не буду спорить,если кто-то скажет,что Фора это головная боль. Гляньте,как вариант,как её можно лечить.
А фунт?И что вы скажите о канадце?
Кстати,о том,что "Член всему голова" тоже давно догадываюсь(это так тётке послышалось):
Уже в ветку начали ролики выкладывать. Что и обсуждать его начнём?
Пора по теме график выложить.
Можно USDCAD H1 посмотреть.
Может кого еще какой инструмент интересует? Говорите не стесняйтесь. Мне не тяжело выложить.
USDZAR если не сложно
Спасибо