FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 308

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tuma_news:
ну не скажи....

так тогда по дневке должно лететь вверх, как минимум неделю!

 
achtopridumat:

я тут только недавно картинки научился вставлять)))

Понятно)

Хорошо)

Я тоже на  недельку свалю.Прогнозы все даны(по евро/долл).  Жду отработку.

Спасибо!

 
tuma_news:

Понятно)

Хорошо)

Я тоже на  недельку свалю.Прогнозы все даны(по евро/долл).  Жду отработку.

Спасибо!

до встречи ))),.... надеюсь)
 

Уважаемый модератор!

Прошу включить самобан  на 1 неделю(или около того).

Спасибо!

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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tuma_news:

Уважаемый модератор!

Прошу включить самобан  на 1 неделю(или около того).

Спасибо!

ну вот...

Тума, что случилось?

 
Renat Akhtyamov:

ну вот...

Тума, что случилось?


Вероятно большое перенапряжение психики от постоянной торговли на Forex.
 
Vladimir Karputov:

Вероятно большое перенапряжение психики от постоянной торговли на Forex.

)))
 
tuma_news:

Уважаемый модератор!

Прошу включить самобан  на 1 неделю(или около того).

Спасибо!


Тума,нормально кривули рисуешь,только нижний угол в 4-ку протяни,на всякий. Ты ж не на веерах-точность нужна.


 

А на веерах точность вредна. Запас маржи нужен.........и готовность слить,если что...

Закрыл краткосрок на 7-й неделе. Смотри где начинал и как проволокло в итоге.


 
Vadens:

А на веерах точность вредна. Запас маржи нужен.........и готовность слить,если что...

Закрыл краткосрок на 7-й неделе. Смотри где начинал и как проволокло в итоге.


норм.проволокло

эта фишка всегда хорошо катала...

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