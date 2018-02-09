FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 308
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ну не скажи....
так тогда по дневке должно лететь вверх, как минимум неделю!
я тут только недавно картинки научился вставлять)))
Понятно)
Хорошо)
Я тоже на недельку свалю.Прогнозы все даны(по евро/долл). Жду отработку.
Спасибо!
Понятно)
Хорошо)
Я тоже на недельку свалю.Прогнозы все даны(по евро/долл). Жду отработку.
Спасибо!
Уважаемый модератор!
Прошу включить самобан на 1 неделю(или около того).
Спасибо!
Уважаемый модератор!
Прошу включить самобан на 1 неделю(или около того).
Спасибо!
ну вот...
Тума, что случилось?
ну вот...
Тума, что случилось?
Вероятно большое перенапряжение психики от постоянной торговли на Forex.
Вероятно большое перенапряжение психики от постоянной торговли на Forex.
)))
Уважаемый модератор!
Прошу включить самобан на 1 неделю(или около того).
Спасибо!
Тума,нормально кривули рисуешь,только нижний угол в 4-ку протяни,на всякий. Ты ж не на веерах-точность нужна.
А на веерах точность вредна. Запас маржи нужен.........и готовность слить,если что...
Закрыл краткосрок на 7-й неделе. Смотри где начинал и как проволокло в итоге.
А на веерах точность вредна. Запас маржи нужен.........и готовность слить,если что...
Закрыл краткосрок на 7-й неделе. Смотри где начинал и как проволокло в итоге.
норм.проволокло
эта фишка всегда хорошо катала...