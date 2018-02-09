FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 510
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не понял
ордер стоит жестко и к месту.
А я про уровень сопротивления ляпнул.
ордер стоит жестко и к месту.
А я про уровень сопротивления ляпнул.
а
хреново(((
Лучше только в Газпроме и в Думе...
Лучше только в Газпроме и в Думе...
Как рыбалка? Я про настоящий отдых?
а
Видно, что цена тюкает какой то баечный крупняк. Если там народ устал ждать и снялся, то пробъет. А если нет - снова идем довн.
Как рыбалка? Я про настоящий отдых?
Водномоторный клуб отобрали олигархи...
катер Амур продан, куплена дача, окуни распоясались без надзора.
Ром теперь пьем на берегу..
Видно, что цена тюкает какой то баечный крупняк. Если там народ устал ждать и снялся, то пробъет. А если нет - снова идем довн.
Очень похоже на разворот.
Водномоторный клуб отобрали олигархи...
катер Амур продан, куплена дача, окуни распоясались без надзора.
Ром теперь пьем на берегу..
За клуб херово и за амур(. За дачу рад )
Очень похоже на разворот.
пару дней назад мной было сказано следующее на просторах инета:
"Сейчас самое время продавать. Евро если и выростет, то максимум еще пунктов на 200."
пару дней назад мной было сказано следующее на просторах инета:
"Сейчас самое время продавать. Евро если и выростет, то максимум еще пунктов на 200."
не думаю, посмотрим может и ошибаюсь.