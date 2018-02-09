FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 510

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Иван Юрченко:

не понял 

ордер стоит жестко и к месту.

А я про уровень сопротивления ляпнул.

 
Renat Akhtyamov:

ордер стоит жестко и к месту.

А я про уровень сопротивления ляпнул.


а

 
Иван Юрченко:

хреново(((

Лучше только в Газпроме и в Думе...


 
Lesorub:

Лучше только в Газпроме и в Думе...


Как рыбалка? Я про настоящий отдых?

 
Иван Юрченко:

а

Видно, что цена тюкает какой то баечный крупняк. Если там народ устал ждать и снялся, то пробъет. А если нет - снова идем довн.

 
Иван Юрченко:

Как рыбалка? Я про настоящий отдых?

Водномоторный клуб отобрали олигархи...

катер Амур продан, куплена дача, окуни распоясались без надзора.

Ром теперь пьем на берегу..


 
Renat Akhtyamov:

Видно, что цена тюкает какой то баечный крупняк. Если там народ устал ждать и снялся, то пробъет. А если нет - снова идем довн.


Очень похоже на разворот. 

 
Lesorub:

Водномоторный клуб отобрали олигархи...

катер Амур продан, куплена дача, окуни распоясались без надзора.

Ром теперь пьем на берегу..



За клуб херово и за амур(.  За дачу рад )

 
Иван Юрченко:

Очень похоже на разворот. 

пару дней назад мной было сказано следующее на просторах инета:

"Сейчас самое время продавать. Евро если и выростет, то максимум еще пунктов на 200."

 
Renat Akhtyamov:

пару дней назад мной было сказано следующее на просторах инета:

"Сейчас самое время продавать. Евро если и выростет, то максимум еще пунктов на 200."


не думаю, посмотрим может и ошибаюсь. 

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