FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 647
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Что то заболтался с прорицателями.
Vadens, вы говорили вас интересует среднесрочная торговля, уровни как я понял вы тоже размечаете на графике цены "на глаз", без применения каких либо алгоритмов., если не так поправьте, да это и не так важно. Дам вам еще одну подсказку. Если на каком то уровне была раньше какая то активность, то это не значит, что она будет там сейчас или в будущем, может быть, а может и не быть. Я когда то тоже находил целые "торговые системы", как их называли авторы этих чудо творений, построенные на торговле именно от таких уровней. Это путь в никуда.
Лучше всего возьмите один инструмент, любой, и изучите данные по торгам им, какие только возможно. Увидите тогда интересные вещи.
Не могу. Я не пророк.
Вас за деньги показывать людям надо.
Цирковой артист походу.
Хорош ломаться чай не девочка не можешь тогда погадай нам... .
Цирковой артист походу.
Хорош ломаться чай не девочка не можешь тогда погадай нам... .
Меня уже повеселили ваши покупки фунта, отдыхайте.
Меня уже повеселили ваши покупки фунта, отдыхайте.
процентную ставку к повышению прогнозят
а вообще - нежелательно в такие дни торговать
ФА говорит о том, что при росте процентной ставки, курс растет
Ведь зная это, народ мог уже затариться по самые гланды
Естетственно при таком количестве покупок цена попрет сначала вниз
Но ФА не обманешь. Всё равно после падения в рост пойдет
Так что лучше выждать чуток. Пусть фунт проглотит процентную ставку, определится со своей ценой, а там уже можно и купить от лоев преспокойненько в седнесрок.
беру ещё фунта, пока дают, скоро новости)
Итог предсказаний по звездам таков, что фунт отымел всех присутствующих.
Теперь что гадать будете?
Итог предсказаний по звездам таков, что фунт отымел всех присутствующих.
Теперь что гадать будете?
Вы точно ошиблись темой...
Вы точно ошиблись темой...
Вы еще и художник. Даже если это и так, то выглядит убого, это не торговля.
Троллей в игнор...
Вы бы хоть как то скрывали то что здесь делаете, а не обнародовали, стыдно же на это смотреть даже, а делать такое, даже представить себе не могу, это больным надо быть.