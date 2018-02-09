FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 471

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sterva:


Вот оно как.)

Так Вы протяните руку помощи. Вход покажите правильный (только не то, что обычно на -2 пип....пип...) что-нибудь на 200-500.

Если не ваше, то сову (трендовую) или индюка для дневки.

Если и на это сил нет, то клип кинте, а то у меня времени нет, на периодике сижу.

Не серчай.

Вот и то и то.

Сегодня в нете рылся. Вроде красиво - индюк в прицепе.

Желаю успеха и съездить сюда:


Файлы:
super-signals-channel.zip  1 kb
 
Lesorub:



Киви при любом раскладе думаю разворот.Либо шпильку в ближайшее, либо пип 90 пешком).

Держите еще?

 
Renat Akhtyamov:

Не серчай.

Вот и то и то.

Сегодня в нете рылся. Вроде красиво - индюк в прицепе.

Желаю успеха и съездить сюда:



Спасибо. Завтра попробую)
 
sterva:

Спасибо. На 4 ляжет? Завтра попробую)

4-рошный. Проще на график смотреть, но полагаться особо не стоит, всех индюков касается.

А тот модный индюк, что Сергею прогноз нарисовал, я уже в эту ветку кидал. Тока он для 5-рки.

Я его у себя не запускал, но если интересно как такое заставить работать, то спецы в этом есть и они подскажут.

Файлы:
R_Prediction.zip  2 kb
 
sterva:


Вот оно как.)

Так Вы протяните руку помощи. Вход покажите правильный (только не то, что обычно на -2 пип....пип...) что-нибудь на 200-500.

Если не ваше, то сову (трендовую) или индюка для дневки.

Если и на это сил нет, то клип кинте, а то у меня времени нет, на периодике сижу.

С  на периодике - это как...нет,  умничать не буду, да  и как можно передать свой опыт и интуицию...я хотел сказать, что у вас и  так все есть, нужно только правильно настроиться...да и Лесоруб вполне корректные прогнозы выдает...а клип всегда пожалуйста...

https://youtu.be/xpFYtiptLL4

 

Фунто/лунь заглянул в разворотную,но система не дура-своп прилично-отрицательный. Сколько времени будет разворачиваться и Кайрос не знает,а за месяц депо переполовинит.

Поэтому гружусь в евроауди. Не так красиво,но зато с приятными каплями.

Кайрос — Википедия
Кайрос — Википедия
  • ru.wikipedia.org
У древних греков было два слова для времени: хронос — касается хронологической последовательности или времени прошедшего и все пожирающего (имеет количественный характер); кайрос — неуловимый миг удачи, который всегда наступает неожиданно и поэтому им очень трудно воспользоваться (имеет качественный характер).[1] Кайрос обращает внимание...
 
Renat Akhtyamov:

4-рошный. Проще на график смотреть, но полагаться особо не стоит, всех индюков касается.

А тот индюк, что Сергею прогноз нарисовал, я уже в эту ветку кидал. Тока он для 5-рки


О Renat, спасибо выручил, а то меня старого чуть не порвали...на сто маленьких медвежат...))
 
Сергей Криушин:

С  на периодике - это как...нет,  умничать не буду, да  и как можно передать свой опыт и интуицию...я хотел сказать, что у вас и  так все есть, нужно только правильно настроиться...да и Лесоруб вполне корректные прогнозы выдает...а клип всегда пожалуйста...

https://youtu.be/xpFYtiptLL4


Мдя...Даже на клип Вас не хватает.

Мельчаете на глазах.)

 
Renat Akhtyamov:

Зачем спать???

Котир "лежит", ну и чо?


Да у тебя всегда так ) Никогда не встаёт.


А вот у меня встало))) 1,1230/40 евро.

 
sterva:

Киви при любом раскладе думаю разворот.Либо шпильку в ближайшее, либо пип 90 пешком).

Держите еще?

да...

седня новости по амерам вечером, мож что сдвинется с места


маляська:


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