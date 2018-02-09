FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 471
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Вот оно как.)
Так Вы протяните руку помощи. Вход покажите правильный (только не то, что обычно на -2 пип....пип...) что-нибудь на 200-500.
Если не ваше, то сову (трендовую) или индюка для дневки.
Если и на это сил нет, то клип кинте, а то у меня времени нет, на периодике сижу.
Не серчай.
Вот и то и то.
Сегодня в нете рылся. Вроде красиво - индюк в прицепе.
Желаю успеха и съездить сюда:
Киви при любом раскладе думаю разворот.Либо шпильку в ближайшее, либо пип 90 пешком).
Держите еще?
Не серчай.
Вот и то и то.
Сегодня в нете рылся. Вроде красиво - индюк в прицепе.
Желаю успеха и съездить сюда:
Спасибо. Завтра попробую)
Спасибо. На 4 ляжет? Завтра попробую)
4-рошный. Проще на график смотреть, но полагаться особо не стоит, всех индюков касается.
А тот модный индюк, что Сергею прогноз нарисовал, я уже в эту ветку кидал. Тока он для 5-рки.
Я его у себя не запускал, но если интересно как такое заставить работать, то спецы в этом есть и они подскажут.
Вот оно как.)
Так Вы протяните руку помощи. Вход покажите правильный (только не то, что обычно на -2 пип....пип...) что-нибудь на 200-500.
Если не ваше, то сову (трендовую) или индюка для дневки.
Если и на это сил нет, то клип кинте, а то у меня времени нет, на периодике сижу.
С на периодике - это как...нет, умничать не буду, да и как можно передать свой опыт и интуицию...я хотел сказать, что у вас и так все есть, нужно только правильно настроиться...да и Лесоруб вполне корректные прогнозы выдает...а клип всегда пожалуйста...
https://youtu.be/xpFYtiptLL4
Фунто/лунь заглянул в разворотную,но система не дура-своп прилично-отрицательный. Сколько времени будет разворачиваться и Кайрос не знает,а за месяц депо переполовинит.
Поэтому гружусь в евроауди. Не так красиво,но зато с приятными каплями.
4-рошный. Проще на график смотреть, но полагаться особо не стоит, всех индюков касается.
А тот индюк, что Сергею прогноз нарисовал, я уже в эту ветку кидал. Тока он для 5-рки
О Renat, спасибо выручил, а то меня старого чуть не порвали...на сто маленьких медвежат...))
С на периодике - это как...нет, умничать не буду, да и как можно передать свой опыт и интуицию...я хотел сказать, что у вас и так все есть, нужно только правильно настроиться...да и Лесоруб вполне корректные прогнозы выдает...а клип всегда пожалуйста...
https://youtu.be/xpFYtiptLL4
Мдя...Даже на клип Вас не хватает.
Мельчаете на глазах.)
Зачем спать???
Котир "лежит", ну и чо?
Да у тебя всегда так ) Никогда не встаёт.
А вот у меня встало))) 1,1230/40 евро.
Киви при любом раскладе думаю разворот.Либо шпильку в ближайшее, либо пип 90 пешком).
Держите еще?
да...
седня новости по амерам вечером, мож что сдвинется с места
маляська: