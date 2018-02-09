FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 589
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ahahahahahah))))
нормальный юмор ))
пока в профите по фунтдол.
чую упадет... ищо немного..
Пипсы крыть сразу нужно, а то звери типо Л могу образоваться.
Пипсы крыть сразу нужно, а то звери типо Л могу образоваться.
это даааа.... уже сьели половину прибыли.... гаады.... пора крыть хоть .... на нуле...
это даааа.... уже сьели половину прибыли.... гаады.... пора крыть хоть .... на нуле...
Смотря что?
... многослойный нейросеть разрулит.
Жди, удачи! Последний пипс на сегодня 1-2 часа, если нет то замок и вывод КЭША за 3 дня.
Рома со льдом и колой и ночные бабочки на вечер.
День
Три дня
Пока скромно на этой неделе, качели... .
Жди, удачи! Последний пипс на сегодня 1-2 часа, если нет то замок и вывод КЭША за 3 дня.
Рома со льдом и колой и ночные бабочки на вечер.
День
Три дня
Пока скромно на этой неделе, качели... .
Да хватит водка с гранатовым соком.
Да хватит водка с гранатовым соком.
Да ну... . Болеете?
этот лысый ... я.....
"татарин".....)))
Любо братцы!
Любо!
Любо!
Нехай шоб було!
п.с. дед мой казак донской.