FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 589

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Alexander Ivanov:

ahahahahahah))))


нормальный юмор ))


пока в профите по фунтдол.

чую  упадет...  ищо немного..

Пипсы крыть сразу нужно, а то звери типо Л могу образоваться.

 
Rustam Galkeev:

Пипсы крыть сразу нужно, а то звери типо Л могу образоваться.


это даааа.... уже сьели половину прибыли....  гаады.... пора крыть хоть .... на нуле...

 
Alexander Ivanov:

это даааа.... уже сьели половину прибыли....  гаады.... пора крыть хоть .... на нуле...

Смотря что?

 
 ...  многослойный нейросеть разрулит.
 
Alexander Ivanov:
 ...  многослойный нейросеть разрулит.

Жди, удачи!  Последний пипс на сегодня  1-2 часа, если нет то замок и вывод КЭША за 3 дня.

Рома со льдом и колой и ночные бабочки на вечер.

День

Три дня

Пока скромно на этой неделе, качели... .

 
Rustam Galkeev:

Жди, удачи!  Последний пипс на сегодня  1-2 часа, если нет то замок и вывод КЭША за 3 дня.

Рома со льдом и колой и ночные бабочки на вечер.

День

Три дня

Пока скромно на этой неделе, качели... .


Да хватит водка с гранатовым соком. 

 
Alexander Ivanov:

Да хватит водка с гранатовым соком. 

Да ну... . Болеете?

 

этот лысый ... я..... 


"татарин".....)))

 

Любо братцы!

Любо!

 

Любо!

Нехай шоб було!



п.с.  дед мой казак донской. 

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