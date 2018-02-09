FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 823
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Всем добра и большого лося!Мой первый комментарии на этом сайте))я от души всем желаю добиться высоких побед над своими эмоциями и не переживать,если не получается зарабатывать))
Всем добра и большого лося!Мой первый комментарии на этом сайте))я от души всем желаю добиться высоких побед над своими эмоциями и не переживать,если не получается зарабатывать))
Спасибо, и тебе того же
Вы ваще нить диалога не держите...
Печалька!
Да я в курсе где галочки ставить. Еще раз спасибо за напоминание.
Я специально не закрашивал прямоугольнички, чтобы видно было где ордер действующий , а где лимитник. Мы люди существа интересные по сути. Любим аккуратность, что касается именно конкретно нас(квартира, комп, машина и т.д) Это я к чему все. А к тому, что если бы я захотел закрасить или вставить прямоугольный фон, я бы сделал его аккуратно от одной границы слева до другой справа ну и так же по верхам, чтобы скрыть ордера. Да любой трейдер бы так делал. Вы наверно исключение, раз прямоугольник на право так утянули. (ехать надо, потом если что напишу)
Фунта не торгуете?
Нет пока...
Там двойной аукцион, свеча от 04.12 с Н4
Низы его взяли, верхняя цель от него 1.3589 (это будущий лимит...)
Господа-товарищи! А как теперь работать с платформой МТ4 на XPюшке. Я от этой программы избавляться не хочу только из за прихотей метакворов. Говорят старые билды надо использовать.
Ренка,больные твоим соплеменники на полголовы как минимум или на Кипре перегрелись. Брокерам стольких клиентов вырубить.
В утиль хрюшку. Никаких 7,8,9.)
10 и все. Сырая, но работать будет лучше 7,8.
Треугольник на битке, куда идем ?
Нет пока...
Там двойной аукцион, свеча от 04.12 с Н4
Низы его взяли, верхняя цель от него 1.3589 (это будущий лимит...)
Спасибо. Перебираю перед ставкой все подряд.
В утиль хрюшку. Никаких 7,8,9.)
10 и все. Сырая, но работать будет лучше 7,8.
Поддерживаю!
Спасибо. Перебираю перед ставкой все подряд.
Золото, Серебро на уровнях точно.
Индекс Киви, Еньки рядом с уровнями.
Остальные между небом и землей...