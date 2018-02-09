FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 823

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Всем добра и большого лося!Мой первый комментарии на этом сайте))я от души всем желаю добиться высоких побед над своими эмоциями и не переживать,если не получается зарабатывать))

 
Alexander Osipov:

Всем добра и большого лося!Мой первый комментарии на этом сайте))я от души всем желаю добиться высоких побед над своими эмоциями и не переживать,если не получается зарабатывать))


Спасибо, и тебе того же

 
Lesorub:


Фунта не торгуете?
 
Lesorub:

Вы ваще нить диалога не держите...

Печалька!


Да я в курсе где галочки ставить. Еще раз спасибо за напоминание.

Я специально не закрашивал прямоугольнички, чтобы видно было где ордер действующий , а где лимитник. Мы люди существа интересные по сути. Любим аккуратность, что касается именно конкретно нас(квартира, комп, машина и т.д) Это я к чему все. А к тому, что если бы я захотел закрасить или вставить прямоугольный фон, я бы сделал его аккуратно от одной границы слева до другой справа ну и так же по верхам, чтобы скрыть ордера. Да любой трейдер бы так делал. Вы наверно исключение, раз прямоугольник на право так утянули. (ехать надо, потом если что напишу)

 
sterva:
Фунта не торгуете?

Нет пока...

Там двойной аукцион, свеча от 04.12 с Н4

Низы его взяли, верхняя цель от него 1.3589 (это будущий лимит...)

 
Vadens:

Господа-товарищи! А как теперь работать с платформой МТ4 на XPюшке. Я от этой программы избавляться не хочу только из за прихотей метакворов. Говорят старые билды надо использовать.

Ренка,больные твоим соплеменники на полголовы как минимум или на Кипре перегрелись. Брокерам стольких клиентов вырубить.


В утиль хрюшку. Никаких 7,8,9.)

10 и все. Сырая, но работать будет лучше 7,8.

[Удален]  

Треугольник на битке, куда идем ?

 
Lesorub:

Нет пока...

Там двойной аукцион, свеча от 04.12 с Н4

Низы его взяли, верхняя цель от него 1.3589 (это будущий лимит...)


Спасибо. Перебираю перед ставкой все подряд.

 
sterva:

В утиль хрюшку. Никаких 7,8,9.)

10 и все. Сырая, но работать будет лучше 7,8.


Поддерживаю!

 
sterva:

Спасибо. Перебираю перед ставкой все подряд.

Золото, Серебро на уровнях точно.

Индекс Киви, Еньки рядом с уровнями.

Остальные между небом и землей...               

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