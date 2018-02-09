FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 368
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так грузиться и не должна. Взглянул, увидел, проанализировал - выдал результат. В кайф это должно быть!!! Без напряга!!! Если у тебя по-другому - тогда сочувствую. Задумайся - то ли дело ты выбрал?
Ты читаешь, что я тебе пишу? )) Я говорю мониторить ситуацию нужно!!! Без этого - никак!!! Потому как твои... мои... ну и любого другого "надумки", как ты говоришь - могут в любой момент измениться. Следи... корректируй и принимай соответствующие решения... Грааль, ёпта Даже старый говорил, что будущего не видит - и верно - его никто не видит!!! Может только предположить и отслеживая ситуацию проторговать. В плюс или в минус - от тебя зависит. И насколько верно изначально, исходя из имеющихся инструментов и данных ты эту надумку сформируешь - думаю не нужно объяснять, зависит также немало!!!
спасибо, КЭП!!!
Ты не можешь знать всех моих думок и думок любого другого. Ты - не я. И я - не ты. Картинка в твоей голове - лишь совокупность некоторых данных - тех, что ты видишь, осязаешь... и т.п. и того как ты их интерпретируешь. Но она верна - только лишь для тебя и может отражать совершенно противоположное истине суждение.
Вот первый тест пилотного варианта программы от 30-го января. Мовлат его видел (за 13 лет, включая кризис, депо 10к). После этого он двинул к математику и чо то его тут нет. Интересно - почему???
по барабану. но напрашивается вопрос - почему ты до сих пор тут?
номер счёта сказать?
на который тебе не жадно перевести
ты не понял.
я не жадный на стратегию
бабосы - это делай сам,
ха, если получится.
Ты вот замечаешь за собой или нет? собственно это всем свойственно. Каждый мнит себя носителем грааля, который он без жадности готов нести людям Вопрос теперь резонный - если мы все носители грааля, какого х... мы тут делаем вообще?
ты видно сам не понял что сказал!!! я тебе еще раз объясняю - из всех из нас как из рога изобилия сыпят понты!!! Ты в предыдущем сообщении вывалил нам картинку якобы грааля, тобой изобретенного, которым ты гордишься, что аж прыгать до потолка готов... и глумишься над тем, что даже если ты этот грааль кому-то дашь то у него ничего не выйдет. Но ты даже представить себе не можешь, насколько мне и кому либо еще на этот грааль пох!!! Потому как все мы - носители грааля, мля!!! Андерстенд, айкьюша?!!!!
Эт лирика.
Еврик уже полетел, кстати...
по барабану. но напрашивается вопрос - почему ты до сих пор тут?
з.ы. за 13 лет увеличить депо до 700 косарей с десяти - вовсе не мой идеал. мой ты знаешь
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