FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 368

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mmmoguschiy-new:

так грузиться и не должна. Взглянул, увидел, проанализировал - выдал результат. В кайф это должно быть!!! Без напряга!!! Если у тебя по-другому - тогда сочувствую. Задумайся - то ли дело ты выбрал? 
Цена не пойдет туда, куда ты надумал. Она пойдет против толпы. Оперативной инфы такой нигде нет. Публикуют только устаревшие данные.
 
mmmoguschiy-new:

Ты читаешь, что я тебе пишу? )) Я говорю мониторить ситуацию нужно!!! Без этого - никак!!! Потому как твои... мои... ну и любого другого "надумки", как ты говоришь - могут в любой момент измениться. Следи... корректируй и принимай соответствующие решения... Грааль, ёпта  Даже старый говорил, что будущего не видит - и верно - его никто не видит!!! Может только предположить и отслеживая ситуацию проторговать. В плюс или в минус - от тебя зависит. И насколько верно изначально, исходя из имеющихся инструментов и данных ты эту надумку сформируешь - думаю не нужно объяснять, зависит также немало!!!
я всё читаю и примерно такими же думками я торговал многие годы. Хочешь выиграть время, выкинь это всё из головы и читай самый первый пост этой страницы. Поясню - главное не то, что они публикуют, а главное понять - как это всё работает.
 
mmmoguschiy-new:

спасибо, КЭП!!! 

Ты не можешь знать всех моих думок и думок любого другого. Ты - не я. И я - не ты. Картинка в твоей голове - лишь совокупность некоторых данных - тех, что ты видишь, осязаешь... и т.п. и того как ты их интерпретируешь. Но она верна - только лишь для тебя и может отражать совершенно противоположное истине суждение.

Вот первый тест пилотного варианта программы от 30-го января. Мовлат его видел (за 13 лет, включая кризис, депо 10к). После этого он двинул к математику и чо то его тут нет. Интересно - почему???


 
mmmoguschiy-new:

по барабану. но напрашивается вопрос - почему ты до сих пор тут? 
потому что я не жадный)
 
mmmoguschiy-new:

номер счёта сказать? 
чей?
 
mmmoguschiy-new:

на который тебе не жадно перевести

ты не понял.

я не жадный на стратегию

бабосы - это делай сам,

ха, если получится.

 
mmmoguschiy-new:

Ты вот замечаешь за собой или нет? собственно это всем свойственно. Каждый мнит себя носителем грааля, который он без жадности готов нести людям  Вопрос теперь резонный - если мы все носители грааля, какого х... мы тут делаем вообще? 
Вот посмотри - малейшие изменения той самой первой идеи, график которой на предыдущей странице приводят к сливу. Мы думаем - так будет лучше, а на самом деле - фиг. То есть, даже зная идею, не факт что получится то самое. Думаю что теперь ты понял о чем я сказал в предыдущем посте.
 
mmmoguschiy-new:

ты видно сам не понял что сказал!!! я тебе еще раз объясняю - из всех из нас как из рога изобилия сыпят понты!!! Ты в предыдущем сообщении вывалил нам картинку якобы грааля, тобой изобретенного, которым ты гордишься, что аж прыгать до потолка готов... и глумишься над тем, что даже если ты этот грааль кому-то дашь то у него ничего не выйдет. Но ты даже представить себе не можешь, насколько мне и кому либо еще на этот грааль пох!!!  Потому как все мы - носители грааля, мля!!! Андерстенд, айкьюша?!!!!

Эт лирика.

Еврик уже полетел, кстати...

 
mmmoguschiy-new:

по барабану. но напрашивается вопрос - почему ты до сих пор тут? 

з.ы. за 13 лет увеличить депо до 700 косарей с десяти - вовсе не мой идеал. мой ты знаешь
Я считаю не так. То есть главное не сколько получилось денеггг, а сколько раз подряд удвоил и за какой срок.
 
mmmoguschiy-new:

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9, т.к. из 10к при 10-разовом удвоении получится 10 лямов
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