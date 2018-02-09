FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 850

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podotr:
бывает

согласен бывает, особенно когда нет цели, плана, стопа и т.д...


 
Vadens:

Не разочаровался в своих зонах? Работают?

Не знаю у кого как, но разочарования точно нет... работает, надо только понимать как это всё работает.

 
podotr:
нет там такой цели.

У меня есть. 
 
podotr:
нет там такой цели.

Ну,почему ж,мож и оттолкнётся для дальнейшего восхождения.


А вообще,даже в краткосроке смущают уровни над башкой,я это называю-не стыковка с историей. Недавно такая не стыковка на киви и ауди была-подтвердилась,вернее-устранилась.


 
podotr:
нет там такой цели.

Там скоро будет долгосрочная цель в шорты, а вы как я понимаю голосуете за долгосрочные покупки по евро?

 
Sergey Novokhatskiy:

согласен бывает, особенно когда нет цели, плана, стопа и т.д...



Сказочно. Долларовый (счет)?

 

Согласен, надо оттолкнуться. А то топливо на исходе.


 
Aleksandr Yakovlev:

Согласен, надо оттолкнуться. А то топливо на исходе.



 
podotr:

красивая сказка. жаль что не быль


Еще будет. Погоди маненько )))

 
Sergey Novokhatskiy:

Там скоро будет долгосрочная цель в шорты, а вы как я понимаю голосуете за долгосрочные покупки по евро?

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от 21-22

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