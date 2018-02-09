FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 850
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бывает
согласен бывает, особенно когда нет цели, плана, стопа и т.д...
Не разочаровался в своих зонах? Работают?
Не знаю у кого как, но разочарования точно нет... работает, надо только понимать как это всё работает.
нет там такой цели.
У меня есть.
нет там такой цели.
Ну,почему ж,мож и оттолкнётся для дальнейшего восхождения.
А вообще,даже в краткосроке смущают уровни над башкой,я это называю-не стыковка с историей. Недавно такая не стыковка на киви и ауди была-подтвердилась,вернее-устранилась.
нет там такой цели.
Там скоро будет долгосрочная цель в шорты, а вы как я понимаю голосуете за долгосрочные покупки по евро?
согласен бывает, особенно когда нет цели, плана, стопа и т.д...
Сказочно. Долларовый (счет)?
Согласен, надо оттолкнуться. А то топливо на исходе.
Согласен, надо оттолкнуться. А то топливо на исходе.
красивая сказка. жаль что не быль
Еще будет. Погоди маненько )))
Там скоро будет долгосрочная цель в шорты, а вы как я понимаю голосуете за долгосрочные покупки по евро?
+
от 21-22